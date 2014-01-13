به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش مسابقه "تازه‌های تئاتر ایران" نمایش‌های زیر به اجرا درخواهند آمد:

"در باب تفریحات سالم و غیر سالم" کار فریبرز کریمی و سید عرفان احسانی

"موومان" کار مرتضی غفاری

"مثل تو وقتی که خوابی" کار شکوفه طاهری

"خانه پاکیزه" کار مانلی حسین پور

"گم شده در یانکرز" کار مرتضی برزگر زادگان

"تب تند ط" کار رضا رشادت

"خانه آقای کرمی" کار امیر اخوین

"به مناسبت ورود اشکان" کار پوریا کاکاوند

"یوبیتسومه" کار نیما نادری

"مجردها" کار پوران مرادی

"مدریک" کار شهرام کرمی

"گلوله جادویی" کار احمد ایرانی خواه

"سه جلسه تراپی و یک مهمانی" کار افسانه ماهیان

"دور از دسترس اطفال نگهداری شود" کار مهدی پاشایی

"مرگ نویسنده" کار حسن جودکی

"کوپن" کار سید جواد روشن

"در همین نزدیکی" کار جلال تجنگی

"ماضی استمراری" کار ندا هنگامی

"قصه ظهر جمعه" کار سید محمد مساوات

"فرجام سفر طولانی" کار سید محسن حسن‌زاده

سی و دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 24 دی تا 12 بهمن با دبیری قادر آشنا در تهران و دیگر استان های کشور برگزار می‌شود.