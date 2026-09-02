ادعای سنتکام در کتمان حمله به عروسی در سیریک، دروغی وقیحانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای سخنگوی سنتکام در رابطه با جنایت ارتکابی در سیریک و اینکه ارتش آمریکا به غیرنظامیان حمله نمیکند، در فضای مجازی نوشت: تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در انکار جنایت سیریک مدعی است که آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.
ظاهراً او سوابق رسمی ارتش آمریکا را فراموش کرده است: کاکارک در سال ۲۰۰۲، مُکرَدیب در سال ۲۰۰۴، دِهبالا و وِچبَغتو در سال ۲۰۰۸؛ حملات مستند آمریکا در افغانستان و عراق که به کشتهشدن تعداد زیادی از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، انجامید.
ظاهراً او چیز دیگری را هم فراموش کرده است: حتی سریال Homeland، محصول آمریکا، در فصل چهارم حمله یک پهپاد آمریکایی به یک مراسم عروسی در پاکستان را به تصویر کشید؛ حملهای که حدود ۴۰ غیرنظامی را کشت.
واقعیت آنقدر هولناک است که حتی پروپاگاندای آمریکا هم ادعایی را که هاوکینز امروز مطرح میکند، مطرح نکرده است.
سیریک داستان نیست. غیرنظامیان واقعیاند. قربانیان نیز واقعیاند.
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