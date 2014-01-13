لزوم توجه جدی به روح و معنویت ورزشکاران/ دشمنان درصدد شبهه افکنی بین جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه محمدحسین نژاد فلاح مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در حاشیه سفر به ورامین و بازدید از پروژه های ورزشی شهرستان، با حضور در بیت امام جمعه ورامین با آیت الله سید مرتضی محمودی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار با اشاره به آیات قرآن کریم و نصیحت ائمه معصومین به پیروان خود اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم می فرماید که ما از رگ گردن به افراد نزدیک تر هستیم و امامان معصوم نیز در روایات متعدد بیان داشتند که انسانها باید بدانند که همواره در برابر چشم خدا هستند و پروردگار نظاره گر اعمال و رفتار آنان خواهد بود.

امام جمعه ورامین افزود: بنابراین آنچه خداوند در قرآن کریم و ائمه معصومین در روایات فرمودند آن است که انسان باید در همه حالات و مکانها خود را در محضر خدا ببیند و خداوند ناظر بر اعمال ماست و اگر همه انسان ها همواره خود را در مقابل خداوند ببینند، اگر صدها بار زمینه معصیت برایشان بوجود آید، به سوی گناه نخواهند رفت و اگر انسان از خدا غافل شود، قطعا خود را فراموش می کند و اگر انسان خود را فراموش کند، برای خود ارزشی قائل نخواهد بود.

محمودی گفت: خداوند به انسانها اعلام داشته است که اگر اعمالشان به اندازه بذری کوچک باشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و باید انسان متوجه باشد که خداوند هیچگاه از حق الناس نخواهد گذشت و در روز جزا تمامی اعمال افراد را مورد محاسبه قرار خواهد داد ظلم و ستمی که در جهان وجود دارد و وضع اسف باری که برخی کشورهای منطقه دارند، بدلیل عدم اعتقاد به خداوند متعال است و این عدم اعتقاد باعث برافروختن آتش و ظلم ستمگران می شود.

ایران اسلامی جوانان بسیار خوبی دارد

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین یادآور شد: خداوند در آیه دیگری از قرآن کریم می فرماید روزی که همه مردم را مبعوث می کنم، آنان را از اعمالشان آگاه می سازم ولی آنان دچار فراموشی شده اند و خداوند شاهد بر همه چیز است و هیچ امری از خداوند مغفول نمی ماند.

وی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران در میان 57 کشور اسلامی تنها کشور اهل بیت است و به همین علت استکبار جهانی با تمام توان، تلاش می کند تا عزت و اقتدار این کشور را از بین ببرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان جنگ تحمیلی، تمام دنیا مقابل ایران قرار گرفتند اما ملت صبور و مقاوم ایران با تأسی به اهل بیت توانست در مقابل تمامی توطئه ها پیروز شود.

محمودی اضافه کرد: وقتی انسان زمان کنونی را با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و وضعیت کشورهای همسایه در عصر کنونی مقایسه می کند، می بیند که حقیقتا مردم ایران در بهشت به سر می برند و وظیفه همه ماست که شکر این نعمات را به جا آوریم و استفاده درست از نعمت های خداوند بهترین راه شکرگذاری است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: به موازات تلاشی که برای پرورش جسم جوانان می شود باید برای جهات معنوی آنان نیز برنامه ریزی صورت گیرد و به همان اندازه که به جسم اهمیت داده می شود به روح نیز توجه شود.

وی بیان داشت: خوشبختانه ایران اسلامی دارای جوانان بسیار خوبی است و دشمنان نیز از همین مسأله نگران و مضطرب هستند به همین خاطر شبهاتی را ایجاد کرده و سعی دارند تا اعتقادات نسل جوان را سست کنند.

محمودی تأکید کرد: باید توجه داشت که دوران مسئولیت بسیار کوتاه و زودگذر است و مدیران کشور باید طوری عمل کنند که گویی فردا در این پست و مقام قرار ندارند، به همین خاطر وظیفه سنگینی بر دوش همه مدیران و مسئولان نظام اسلامی است.