تفرقه عامل اصلی تضعیف قدرت مسلمانان/ دشمن وحدت امت اسلامی را نشانه رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته آیت الله سید مرتضی محمودی در جمع حلقه های صالحین ورامین در مصلای صاحب الزمان(عج) این شهرستان با اشاره به اهمیت وحدت در عصر حاضر اظهار داشت: یک سوم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می دهند و بر اساس این ظرفیت باید مسلمانان حرف اول را در دنیا بزنند ولی متأسفانه استکبار بر کشورهای اسلامی تسلط پیدا کرده اند.



امام جمعه ورامین افزود: مکه اولین نقطه ای است که خداوند آفریده و هر ساله شاهد حضور میلیون ها انسان برای طواف خانه کعبه در خود است اما امروز گرفتار قدرت طلبی آمریکا و اسراییل است.



دشمنان تلاش دارند تا از بیداری اسلامی مسلمانان جلوگیری کنند



محمودی اضافه کرد: امروز دشمنان دین اسلام به طرق مختلف در صدد ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در بین مسلمانان هستند که با کمال تاسف تا حدودی هم موفق شده اند و هر روز شاهد تخریب و ویرانی و کشتار در کشورهای مسلمان از جمله مصر، عراق، سوریه و لبنان هستیم که دشمنان با دنبال کردن این موضوع در تلاش هستند تا از گسترش بیداری اسلامی در جهان ممانعت به عمل آورند.



وی ادامه داد: در دنیایی که ما زندگی می کنیم بسیاری از دشمنان اسلام در برابر اسلام ایستاده اند و قصد تفرقه اندازی دارند تا در میان جوامع مسلمانان شکاف ایجاد کنند و برای رسیدن به این هدف وحدت مسلمانان را هدف قرار داده اند، بنابراین ما باید در مقابل این توطئه ها، وحدت و یکپارچگی خود را با محوریت توحید حفظ کنیم.



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: در جمهوری اسلامی برادران شیعه و سنی به خوبی و به دور از هرگونه مشکلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و هر چند وهابیت سعی دارد اهل سنت را به سمت و سویی ببرد که مدنظر آنهاست تا اینگونه به اختلاف میان مسلمانان دست بزنند، لذا با هوشیاری برادران اهل سنت و شیعه به هدف خود نرسیده است.

وحدت شیعه و سنی بهترین راه برای مقابله با دسیسه های دشمنان است



این مسئول با بیان اینکه هیچ گاه دشمنان نمی توانند وحدت میان شیعه و سنی را از بین ببرند ادامه داد: وحدت شیعه و سنی گره گشای مشکلات و بهترین راهکار مقابله با دسیسه های دشمن است و علمای شیعه و سنی باید راهکارهای دشمن شناسی و مقابله با دشمنان را برای جوانان بیان کنند.



وی تأکید کرد: برقراري وفاق و همبستگي و رفع اختلاف و تفرقه سنت همه پيامبران در راستاي رسالت خويش در بين امت‌هاي مختلف بوده ‌است و حضرت محمد(ص) نيز پس از ورود به مدينه، در نخستين گام دو قبيله اوس و خزرج را با هم آشتي دادند و پس از همبستگي اين دو قبيله نقطه عطفي در نشر تمدن بزرگ اسلامي در لواي وفاق و همبستگي اقوام و طوايف شكل‌گرفت.



رییس ستاد احیای امر به معرو و نهی از منکر ورامین متذکر شد: پیامبر عظیم الشان اسلام در عصر تاریکی و جهالت آن روز جامعه، متعالی ترین دستورات را برای جامعه بشری به ارمغان آورد و امروز مسلمانان می بایست با بکارگیری دستورات و پیروی دقیق از فرامین و سیره آن رسول گرامی، جامعه اسلامی را به قلل رفیع افتخار و عزت نائل سازند.



محمودی یادآور شد: بزرگان ديني در طول تاريخ همواره به دنبال رفع اختلاف در جامعه بوده‌ و هستند و در تاريخ پرافتخار نظام جمهوري اسلامي ايران نيز امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري همواره به دنبال تقويت و حفظ همبستگي و اتحاد بين اقوام و مذاهب مختلف در ايران اسلامي بوده‌اند و مردم را به اين امر مهم رهنمون كرده‌اند.



رییس شورای فرهنگ عمومی ورامین گفت: خداوند در قرآن مجید به مسئله وحدت اشاره های فراوانی کرده و درواقع رمز موفقیت مردم در جامعه امروز وحدت و اتحاد است و به نوعی بیداری اسلامی باعث شکست دشمنان انقلاب و اسلام شده است.



وی بسیاری از مشکلات فعلی موجود در برخی ممالک اسلامی را ناشی از عدم وجود اتحاد کامل میان افراد آن ملت ها عنوان کرد و افزود: پیروزی قطعی مسلمانان در عرصه های مختلف در گرو اتحاد و حفظ وحدت و یکپارچگی میان آنان است.