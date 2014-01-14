خیرین حسن نیت خود را در امور نیکوکارانه اثبات کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: خیرین و نیکوکاران هر جا که دولت اعلام مساعدت کرد با حضور گسترده خود همکاری کردند.

وی با اشاره به اینکه قریب به 40 درصد از مدارس در کشور با حضور مردم و خیرین احداث شده، گفت: باید در همه امور دست توانمند مردم را به یاری دولت تشویق کنیم.

استاندار استان مرکزی نقش آموزش و پرورش در تربیت و آموزش فرزندان این مرز و بوم مطلوب دانست و اظهار کرد: کشورهایی که به آموزش و پرورش توجه کرده و امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار این نهاد قرار دادند راه توسعه و پیشرفت را به خوبی و سریعتر پیموده اند.

مقیمی با اشاره به وجود مدارس غیردولتی که به همت مردم تاسیس شد، اضافه کرد: این مدارس در همه شهرها به ویژه در شهرهای بزرگ با حضور مردم و همکاری آموزش و پرورش فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه نظام اسلامی ایران نظامی فرهنگی است و از ابتدای انقلاب بیشترین توجه به آموزش و پرورش بوده و هست، تصریح کرد: فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در سال های ابتدایی انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تعلیم و تربیت همواره مشهود است.

آموزش و پرورش مهمترین نهاد تربیتی کشور

استاندار استان مرکزی آموزش و پرورش را مهمترین نهاد تربیتی کشور است که سبب تعالی جامعه و فرهنگ عمومی است.دانست و خاطر نشان کرد: نقش آموزش و پرورش در پیشرفت و توسعه و ایجاد عدالت نیز بی بدیل بوده و این موضوع در راس دیگاه ها و نقطه نظرات بزرگان بوده است.

مقیمی با بیان اینکه عزت و سربلندی جامعه در گرو فعالیت آموزش و پرورش است، افزود: این مهم در پرتو عنایات الهی و مشارکت همه جانبه مسوولان و مردم در کنار یکدیگر میسر می شود.

وی هدف از تصویب قانون شوراها را کم کردن مسئولیت های دولتی و واگذاری آن به مردم و توسعه مشارکت های مردمی در امر تعلیم و تربیت دانست و گفت: حضور خیرین در جامعه سبب ادامه راه فعالیت های خیرخواهانه در جامعه نباید بسته شده و با تلاش خیرین و نیکوکاران به نسل های بعد منتقل شود.

تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در26 دی ماه

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و دبير شورای آموزش و پرورش استان مركزی، در این جلسه با اشاره به كسب رتبه ممتاز در دو سال 90 و 91، كسب رتبه های عالی در دهه 80 را از افتخارات كسب شده توسط شورای آموزش و پرورش استان مركزی در سطح كشور دانست و گفت: تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در26 دی ماه سال 1372 به تصويب مجلس رسيده و در همين راستا شورای آموزش و پرورش استان مركزی در تيرماه 1374 فعاليت خود را آغاز كرد.

سیف الله کریم زاده آموزش و پرورش را يكی از مسائل اساسی و كلان كشور دانست و افزود: شوراهای آموزش و پرورش از افراد متخصص تشكيل شده در حالی كه معضل اصلی اين نهاد آموزشی، دخالت افراد غير متخصص در آن است.

دبير شورای آموزش و پرورش استان مركزی ادامه داد: شوراهای آموزش و پرورش متشكل از امام جمعه، استاندار، مدير كل و روسای آموزش و پرورش، اساتید دانشگاه، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا، معتمدين و اوليا دانش آموزان تشكيل شده است.

کریم زاده با بیان اینکه شوراها در واقع پيوند سياست و فرهنگ است، ابراز امیدواری کرد: اين پيوند اثربخش و مشكل گشا بوده و مصوبات موثری را داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش استان طی 20 سال فعالیت، اظهار کرد: این جلسات 16 هزار مصوبه داشته و از این تعداد 80 درصد اجرایی شده است.

مصوبات اين شورا نقش موثری در پيشبرد اهداف عاليه

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه مصوبات اين شورا نقش موثری در پيشبرد اهداف عاليه آن دارد، تصریح کرد: اجرای طرح برگزاری كلاس های الميپاد كشور در مدارس استعدادهای درخشان و اختصاص مبلغ 15 ميليون تومان به آن، تصويب اجرای طرح كيف در مدرسه طی سال تحصيلی جاری به صورت آزماشی در مناطق پانزده گانه استان از جمله مصوبات این جلسات است.

کریم زاده استاندارد سازی سيستم گرمايشی در مدارسی كه از بخاری های نفتی داشتند، تصويب بازگشايی مسير تردد پژوهش سرای دانش آموزی با همكاری اداره كل ورزش و جوانان استان، اجرا و تكميل پروژه های تربيت بدنی (چهار استخر و 19 سالن ورزشی) با مساعدت با اداره كل نوسازی مدارس استان و وصل انشعابات گاز مدارس در كوتاه ترين زمان ممكن با هماهنگی شركت گاز استان مركزی را از دیگر مصوبات برتر شورای آموزش و پرورش استان مرکزی عنوان کرد.