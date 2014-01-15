سفر به خاورمیانه به عنوان یک سفر غیرمنتظره همیشه جذابیت خود را دارد. این بار "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان با سفر به این منطقه بحث مذاکرات سازش خاورمیانه را رونق داده است. اشتاین مایر برای این سفر مرگ "آریل شارون" قصاب صبرا و شتیلا را بهانه کرد. وزیر خارجه جدید آلمان دوستی با شارون نداشت، وی در دوران فعالیت سیاسی خود نهایتا دو یا سه بار با شارون روبرو شده بود. اما آنچه که این مراسم را برای اشتاین مایر مهم می کرد، فرصت گفتگو در مورد مذاکرات سازش خاورمیانه بود.

اشتاین مایر از یک جهت طرفدار شارون است. نکته جالب برای وی تغییر چهره شارون است که به یکباره از یک "شاهین" به یک "کبوتر" تبدیل شد و بحث تشکیل دو دولت در یک سرزمین را پیش کشید. از این رو سفر به تل آویو به عنوان نخستین سفر خاورمیانه ای وزیر خارجه جدید آلمان اهمیت ویژه ای برای وی دارد.

نکته دیگر تغییراتی است که نسبت به دوره پیشین وزارت اشتاین مایر رخ داده است. این بار آمریکا جلودار مذاکرات صلح شده و برخلاف دوره های پیشین علاقه خاصی به حل و فصل سریع بحران خاورمیانه دارد.

در همین راستا "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در عرض چند ماه چندین سفر به خاورمیانه کرده است. جالب تر این که محافل سیاسی واشنگتن دائما در مورد دستیابی به توافق بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها ابراز امیدواری می کنند. هر چند این خوش بینی در اصل به دلیل وجود شکاف های عمیقی که بین طرف های درگیر خاورمیانه وجود دارد، غیرواقعی می نماید. آلمان هم مانند دیگران چشم به آینده مذاکراتی دوخته که با میانجیگری آمریکا در جریان است.

از دید اشتاین مایر حضور آمریکا در این میانه پر از ریسک است، کری فرصت کوتاه تا ماه آوریل را برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات تعیین کرده است، اما اگر این مهم اتفاق نیفتد نه تنها وجهه شخص وی به خطر می افتد بلکه دیپلماسی آمریکایی که برای آن تبلیغات وسیعی می شود، خدشه دار خواهد شد.

اینجا است که نام اشتاین مایر به میان می آید. پیش از این "گیدو وستروله" با اقداماتی گاه و بیگاه خود نفوذ اندکی در منطقه به دست آورده بود. اما اشتاین مایر، دیپلمات کهنه کار مردی است که سخنش در رام الله و در تل آویو خریدار دارد. اشتاین مایر می خواهد و در واقع می تواند به همراه دیگر همقطارانش در اتحادیه اروپا، کری را یاری کند تا دو طرف را متقاعد کرده و مذاکره را به نتیجه برساند.

اشتاین مایر در دوره نخست وزارت خارجه خود نیز بارها به خاورمیانه سفر کرد. از جمله نتایج این سفرها رابطه نزدیکی است که وی با "زیپی لیونی" عضو ارشد گروه مذاکره کننده اسرائیلی دارد. وی از سالها پیش"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نیز می شناسد. اشتاین مایر در حاشیه مراسم خاکسپاری شارون، دیداری کوتاه با نتانیاهو داشت.

شاید در شرایط فعلی اشتاین مایر تصور خاصی از آینده مذاکرات و راه حل پایان بحران در خاورمیانه نداشته باشد، اما قدرمسلم به یک چیز اعتقاد دارد و آن وجود شانس حل اختلافات و یا به قول آمریکایی ها "دریچه فرصت" در منطقه است.