مرکل به فلسطین اشغالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان روزهای بیست و چهارم و بیست و پنجم فوریه (پنجم و ششم اسفند) به تل آویو می رود.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه با انتشار این خبر اعلام کرد محور گفتگوهای مرکل با مقامات اسرائیلی در این سفر تحولات منطقه و نیز روند مذاکرات سازش خاورمیانه خواهد بود.

"اشتفن زایبرت" سخنگوی صدراعظم آلمان سه هفته پیش از دریافت دعوتنامه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط مرکل و قبول این دعوت خبر داده بود، با این حال منابع آلمانی تا کنون زمان دقیقی برای این سفر اعلام نکرده بودند.

سفر مرکل به سرزمین های اشغالی پس از سفر "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان به خاورمیانه در اواخر دی ماه انجام می گیرد. اشتاین مایر در این سفر که به بهانه مرگ "آریل شارون" انجام گرفت، طی دیدار با مقامات تل آویو در مورد مذاکرات سازش رایزنی کرد.