صدرنشینی ماهان تندیس قم با شکست دادگر کرمان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جاری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور در بیست و چهارمین روز دی ماه در حالی پیگری شد که تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم با دادگر کرمان در هفته نخست دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در میهمانی تیم دادگر جیرفت کرمان صاحب برتری شد.

تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در هفته نخست از دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در حضور بانوان فوتبال دوست جیرفتی به مصاف تیم دادگر این شهر رفت دیداری که در رقابت دو تیم برای صعود به لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در اوج حساسیت برگزار شد و با سه گل به سود تیم ماهان تندیس قم خاتمه پیدا کرد.

بانوان فوتبالیست ماهان تندیس قم در این دیدار با اندوخته شش امتیازی از دیدارهای قبلی خود با روحیه ای مضاعف به مصاف تیم دادگر جیرفت کرمان رفتند و در حالی که با حفظ توپ و خلق موقعیت های گل فراوان توانست از این بازی با دست پر خارج شود.

این مسابقه یک بازی کاملا یک طرفه بود و طی آن فوتبالیست های ماهان تندیس قم در تمام لحظات بازی نسبت به حریف برتری داشتند و مزد برتری خود را در پایان 90 دقیقه تلاش نزدیک و نفس گیر با زدن سه گل به حریف به دست آوردند.

بازی برگشت ماهان تندیس قم و دادگر جیرفت کرمان در حالی با سه گل به سود نماینده قم پایان یافت که بازی نیم فصل اول آنها در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار شد و در پایان این ماهان تندیس قم بود که جشنواره ای از گل به راه انداخت و حریف خود را با حساب 8 بر 1 مغلوب کرد.

گل های تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم را در بازی نیم فصل اول را آزاده قمری و زهرا فتاحی (هر کدام 3 گل)، نسرین اکبری و شادی بهرامی (هر کدام یک گل) به ثمر رساندند و در بازی برگشت نیز زهرا نیک (2 گل) و فرشته بابایی به ثمر رساندند تا این تیم با 9 امتیاز صدرنشین لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور شود.