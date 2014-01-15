شركت تيم جودو بانوان در مسابقات ليگ برتر/ دو مربي واليبال همداني براي استعداديابي فدراسيون منتخب شدند

حمدالله چاروسايي در گفتگو با خبرنگار ورزشي مهر، اظهار داشت: چهارمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر جودوي بانوان باشگاه‌هاي ايران در دو گروه برگزار مي ‌شود.



چاروسايي با اشاره به اينكه براي حضور در اين مسابقات 10 تيم اعلام آمادگي كرده بودند، اظهار داشت: در نهايت مقرر شد دو گروه 5 تيمي به رقابت با يكديگر بپردازند و از هر گروه دو تيم به مرحله نيمه نهايي صعود كنند.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: تيم‌هاي مقاومت تهران، هيئت جودوي مركزي، هيئت جودوي خراسان رضوي، هيئت جودوي نهاوند و هيئت جودوي البرز در گروه يك به رقابت با يكيدگر مي پردازند.

وي بيان داشت: همچنين تيم‌هاي هيئت جودوي همدان، هيئت جودوي كرمان، هيئت جودوي لرستان، هيئت جودوي سمنان و لبنيات دامنه سهند تبريز در گروه دوم قرار گرفتند.

چاروسايي اضافه كرد: طبق برنامه هفته اول اين مسابقات امروز 25 بهمن برگزار خواهد شد كه تيم‌ها دو بار به روي تاتامي خواهند رفت.

سخنگوي اداره ورزش و جوانان همدان عنوان داشت: هفته دوم مسابقات نيز 20 اسفند ماه انجام مي شود و ساير ديدارها به نيمه دوم فروردين و ارديبهشت ماه 93 موكول خواهد شد.

وي ابراز داشت: مسابقات جودو بانوان در 9 وزن برگزار مي‌شود كه هر تيم بايد دو جودوكار در رده نوجوانان و دو جودوكار در رده جوانان در تركيب خود داشته باشد.

دو مربی والیبال همدانی برای استعداد یابی فدراسیون والیبال منتخب شدند

چاروسايي در ادامه به استعداد يابي دو مربي واليبال همداني براي فدراسيون واليبال اشاره كرد و افزود: دو مربی والیبال همدانی برای استعداد یابی فدراسیون والیبال منتخب شدند .

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان افزود: کمیته استعداد یابی غرب کشور با حضور 17 استان کشور برگزار شد.



وي بيان داشت: در نشست هماهنگی روسای مناطق هشت گانه استعدادیابی پسران مقرر شد نخستین همایش استعدادیابی در گروه دختران نیز به صورت امتحانی در 17 استان و 30 شهر برگزار شود.

چاروسايي در ادامه گفت: بر همین اساس نخستین نشست هماهنگی همایش استعدادیابی دختران با حضور حدود 40 مربی استعدادیابی و پایه از 17 استان کشور در فدراسیون والیبال برگزار شد.

آرام طاهری به عنوان مربی استعداد یاب غرب کشور منتخب شد

سخنگوي اداره ورزش و جوانان استان همدان اضافه كرد: آرام طاهری از استان همدان به عنوان مربی استعداد یاب غرب کشور منتخب شد.

وي ابراز داشت: در گروه آقایان نيز محمدرضا فتوت مربی والیبال همدانی برای استعداد یابی فدراسیون والیبال منتخب شد.

چاروسايي در پايان سخنانش گفت: کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال برنامه کشف استعدادهای نوجوان کشور را در سه سطح سه، دو و یک برنامه ریزی و پیگیری می کند.