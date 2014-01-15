امضای توافقنامه بین اداره میراث فرهنگی و اتحادیه هتلداران برای استانداردسازی هتلهای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این توافق نامه به استناد ماده 25 شیوه نامه درجه بندی تعرفه استانداردسازی هتلهای تهران در رابطه با هزینه های عملیات ارزیابی و خدمات کارشناسی برای اخذ بهره برداران واحدهای اقامتی مورد تایید میراث تهران و اتحادیه هتلداران پایتخت قرار گرفت.

ماده 1: تعیین تعرفه هزینه های استانداردسازی

دریافت هزینه های کارشناسی توسط شرکت عامل تطبیق از بهره بردار و به ظور کلی عملیات استانداردسازی از یک تا پنج ستاره، هتل آپارتمانها و پانسیون ها به شرح زیر است:

1-1- یک ستاره تا 20 اتاق 12.000.000 ریال از 20 اتاق به بالا 18.000.000 ریال 2-1- دو ستاره تا 20 اتاق 14.000.000 ریال از 30اتاق به بالا 20.000.000 ریال 3-1- سه ستاره تا 20 اتاق 18.000.000 ریال از 20 اتاق به بالا 24.000.000 ریال 4-1- چهار ستاره تا 20 اتاق 32.000.000 ریال از 50 اتاق تا 100اتاق 40.000.000 ریال از 100 اتاق به بالا 48.000.000 ریال 5-1- پنج ستاره تا 20 اتاق 48.000.000 ریال از تا 250 اتاق 60.000.000 ریال از 250 به بالا 72.000.000 ریال 6-1- هتل آپارتمان تا 15 واحد 30.000.000 ریال از 15 واحد به بالا 40.000.000 ریال 7-1- پانسیون تا 60 تخت 10.000.000 ریال از 60 تخت به بالا 15.000.000 ریال

ماده 2: بازدیدها

براساس ماده 21 شیوه نامه درجه بندی و استانداردسازی تاسیسات گردشگری عامل تطبیق موظف است به طور مستمر حداقل هر شش ماه یک بار از واحدها بازدید به عمل آوردند.

عامل تطبیق می تواند به ازاء هر بازرسی انجام شده در واحدها تطبیق موظف است به طور مستمر حداقل 6 ماه یک بار از واحدها بازدید کنند.

عامل تطبیق می تواند به ازاء هر بازرسی انجام شده در واحدها طبق بند قبلی همین ماده براساس جدول زیر هزینه بازرسی خود را از بهره بردار دریافت کند.

1-1- یک ستاره تا 20 اتاق 600.000 ریال از 20 اتاق به بالا 900.000 ریال 2-1- دو ستاره تا 20 اتاق 700.000 ریال از 30اتاق به بالا 1.000.000 ریال 3-1- سه ستاره تا 20 اتاق 900.000 ریال از 20 اتاق به بالا 1.200.000 ریال 4-1- چهار ستاره تا 20 اتاق 600.000 ریال از 50 اتاق تا 100اتاق 2.000.000 ریال از 100 اتاق به بالا 2.400.000 ریال 5-1- پنج ستاره تا 20 اتاق 2.400.000 ریال از 100 تا 250 اتاق 3.000.000 ریال از 250 به بالا 3.600.000 ریال 6-1- هتل آپارتمان تا 15 واحد 1.500.000 ریال از 15 واحد به بالا 2.000.000 ریال 7-1- پانسیون تا 60 تخت 10.000.000 ریال از 60 واحد به بالا 750.000 ریال

تبصره یک :

واحد هایی که در هر یک از دوره ه ای ارزیابی 6 ماهه دارای مغایرت از نظر ضوابط باشند و نتوانند در زمان تعین شده نسبت به رفع مغایرت اقدام کنند مشمول بازرسی مجدد بوده و باید برابر جدول قید شده در بند قبل هزینه بازرسی را مجددا به عامل تطبیق پرداخت کنند.

ماده 3: سایر موارد

مبالغ اعلام شده در ماده یک این توافق نامه شامل تمامی هزینه های عامل تطبیق در رابطه با ارزیابی از واحدهاست.

ماده 4: نرخ هتلها:

برابر بند 3 ماده 11 آیین نامه ایجاد اصلاج تکمیل درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری تمامی واحدهایی که موفق به دریافت لوح استاندارد و تعیین درجه شوند نرخ اتاق، اغذیه و اشربه و سایر خدمات آنها توسط بهره بردار تعیین و بعد از تایید اتحادیه و اطلاع سازمان مورد اجرا قرار می گیرد.

این توافق نامه در 4 ماده و یک تبصره و دو نسخه تنظیم و هر کدام حکم واحد را دارا هستد.