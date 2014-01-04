فرودگاه پیام کرج ستاره دار می شود/ طرح احداث هتل 7 ستاره در پیام

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدطاهر طاهری با اعلام این خبر گفت: فرودگاه و منطقه ویژه پیام یکی از مراکز مهم و استراتژیک در مرکز استان البرز است که از ظرفیت های ویژه ای نیز برخوردار است.



صدور مجوز مسافربری در فرودگاه پیام



وی افزود: این مرکز ارتباطی علاوه بر حمل و نقل کالا در بخش مسافری نیز باید فعال شود در این راستا برنامه ریزی های جامعی صورت گرفته تا علاوه بر استفاده از ظرفیت های باری حمل و نقل کالا در بخش مسافری نیز شاهد رونق گیری امور باشیم.



استاندار البرز عنوان کرد: در حال رایزنی برای صدور مجوز بهره برداری از ظرفیت های فرودگاه پیام در بخش مسافری هستیم.



وی در ادامه از ساخت هتل 7 ستاره در فرودگاه پیام خبر داد و گفت: به جهت وسعت منطقه و همچنین کارکرد ویژه فرودگاه پیام به عنوان یکی از مراکزی که در رفت و آمد مسافران به اقصی نقاط خواهد بود طرح احداث هتل 7 ستاره به منظور توسعه فعالیت ها ضروری است.



شهرک سلامت پیام مرکز آمد و شد کشورهای همسایه



استاندار البرز طرح احداث شهرک سلامت در فرودگاه پیام را نیز از دیگر برنامه های عملیاتی برشمرد و ادامه داد: به جهت رفت و آمدهای بیماران از کشورهای همسایه به ایران و ظرفیت هایی که در بخش دارویی و توان پزشکی متخصصان وجود دارد، شهرک سلامت در مرکز پیام تأسیس خواهد شد.



وی افزود: در شهر سلامت پیام با بهره گیری از ظرفیت حمل و نقل مسافری، سهولت در جابجایی بیماران سایر کشورها فراهم خواهد شد و با امکانات و تجهیزات پزشکی که در این شهر ایجاد می شود بخشی از نیازهای بیماران کشورهای همسایه نیز مرتفع می گردد.



طاهری افزود: ایجاد هتل 7 ستاره نیز از جمله امکانات و خدمات جنبی است که برای اقامت مسافران فراهم می شود.



