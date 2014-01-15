1200 مصوبه در شورای آموزش و پرورش استان مرکزی تصویب شد

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این تعداد مصوبه با تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان در سال 74 تاکنون به تصویب رسیده که 80 تا 90 درصد آن اجرایی شده است.

وی همچنین از تصویب 16 هزار در شوراهای مناطق 15 گانه شهرستان های استان خبر داد و گفت: این تعداد مصوبه در دو هزار و 770 جلسه شوراها به تصویب رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: آموزش و پرورش از نهادهای موثر در توسعه کشور است که توجه به آن ضروری است.

کریم زاده شوراهای آموزش و پرورش را پیوند بین سیاست و فرهنگ دانست و گفت: شوراها نقش بسیار موثری در کسب توفیقات بزرگ و رفع مشکلات دارند.

وی با بیان اینکه پیشینه شوراهای آموزش و پرورش در کشور به سال 48 بر می گردد اما فعالیت قوی و منسجم این شوراها پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بوده است.

وی شوراهای آموزش و پرورش بستر مناسبی برای ارتقاء این نهاد است که تاکنون توفیقات چشمگیری را به همراه داشته است.