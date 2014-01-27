به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله کریم‌زاده، صبح دوشنبه در نشست خبری ستاد فرهنگیان و دانش آموزی دهه فجر، افزود: نمایشگاه دائمی مواد مخدر همزمان با ایام دهه فجر در اراک افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه با هزینه‌ای بالغ بر 500 میلیون ریال به بهره برداری رسید، گفت: نمایشگاه مذکور با همکاری استانداری مرکزی و بهزیستی با هدف آموزش و شناخت هرچه بیشتر اقشار جامعه به ویِژه خانواده و دانش آموزان در قالب کارگاههای دائمی برپا می شود.

افتتاح اولین زورخانه دانش آموزی در اراک

مدیر کل آموزش‌و‌پرورش استان مرکزی همچنین از افتتاح اولین زورخانه دانش‌آموزی در اراک خبر داد و اظهار کرد: این زورخانه در منطقه فوتبال اراک و برای نخستین بار با عنوان دانش آموزی بهره برداری می‌شود.

کریم زاده با اشاره به حضور20 هزار دانش‌آموز و فرهنگی در جشنواره های ورزشی، اضافه کرد: مسابقات ورزشی فوتسال، تنیس و جشنواره‌های ورزشی از جمله برنامه‌های ستاد دانش آموزی و فرهنگیان اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی است.

برگزاری سرود 1357 نفره دانش آموزی در روز 22 بهمن

وی با اشاره به اجرای سرود 1357 نفره دانش آموزان دختر و پسر اراکی در روز 22 بهمن پس ازراهپیمایی در مصلای اراک، اظهار کرد: این سرود در اراک با حضور 1357 دانش آموز و در شهرستان‌ها با حضور 57 دانش آموز برگزار می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با بیان اینکه اجرای سرود و نقاشی همگانی با موضوع انقلاب از دیگر برنامه های این اداره کل است، تصریح کرد: شب شعر انقلاب نیز 15 بهمن ماه با حضور فاضل نظری از شعرای مشهور ایران اسلامی در کانون امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کریم زاده همچنین از نواختن زنگ انقلاب در مدارس استان مرکزی در روز 12 بهمن خبر داد و افزود: این مراسم به صورت ویِژه در مدرسه تیزهوشان حاج ترابی ناحیه یک اراک با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب با عنوان «مدرسه انقلاب» در مدارس استان اظهار کرد: این نمایشگاه‌ها نیز به همت اتحادیه انجمن‌های اسلامی برپا می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به برگزاری جشنواره طبخ غذا به نفع دانش‌آموزان کمتر بهره‌مند جامعه ادامه داد: در این جشنواره غذاهای سالم و سنتی توسط دانش آموزان متوسطه طبخ و درآمد آن به نفع دانش آموزان کمتر بهرمند صرف می‌شود.

برگزاری 600 عنوان برنامه به همت کمیته فرهنگیان و دانش آموزی

کریم‌زاده با بیان اینکه در مجموع 600 برنامه در سه سطح مدرسه، منطقهو استان در این ایام برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: مانور یاوران انقلاب با حضور 400 دانش‌آموز و با هدف حفظ و اعتلای هویت ایرانی اسلامی و آشنایی این قشر با فضای انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

وی برگزاری جشن دهه مبارک فجر ویِژه فرهنگیان، برگزاری مسابقه تفسیر قرآن ویِژه فرهنگیان، انشاء با موضوع انقلاب، برگزاری میهمانی لاله‌ها در روز 17 بهمن با حضور دانش آموزان و غبار‌روبی گلزار مطهر شهداء برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوعات عفاف و حجاب را از دیگر برنامه‌های این ایام اداره کل آموزش‌و‌پرورش استان عنوان کرد.

مدیر کل آموزش‌و‌پرورش استان مرکزی افزود: کاشت نهال در مدارس با نام شهدای دانش‌آموز و بسترسازی ایجاد فضای سبز در مدارس، حضور گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در نماز جمعه 18 بهمن، دوره آموزشی 4 ساعته با عنوان «انقلاب اسلامی» ویژه فرهنگیان از دیگر برنامه‌های کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد دهه مبارک فجر است.

گفتنی است، استان مرکزی در دوران انقلاب 181 شهید فرهنگی، 950 شهید دانش آموز و 121 آزاده تقدیم انقلاب اسلامی ایران کرد.