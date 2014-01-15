به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فیفا روز 14 ژانویه به ریاست "جیم بویس" از ایرلند شمالی تشکیل جلسه داد و طی آن اسامی 25 داور و هشت زوج ذخیره از 43 کشور جهان اعلام شد. علیرضا فغانی به همراه حسن کامرانی فر از ایران زوج ذخیره داوران از منطقه آسیا هستند.

بر پایه گزارش سایت فیفا، از هم اکنون تا جام جهانی، گروه برگزیده داوری در سه سمینار در ماه های فوریه، مارس و آوریل شرکت خواهند کرد.

برای مشاهده اسامی داوران حاضر در جام جهانی 2014 برزیل اینجا را کلیک کنید.

اسامی تیم‌های داوری آسیا در جام جهانی به شرح زیر است:

1- راوشان ایرماتوف (داور) و عبدوخامیدلو رسولوف و باخادیر کوچکاروف (کمک‌ها) از ازبکستان

2- یوئیچی نیشیمورا (داور) و تورو ساگارا و توشی‌یوکی ناگی (کمک‌ها) از ژاپن

3- نواف شکرالله (داور) و یاسر خلیل عبدالله و ابراهیم مبارک صالح (کمک‌ها) از بحرین

4- بنجامین ویلیامز (داور) و ماتئو جیمز کریم و هاکان آناز (کمک‌ها) از استرالیا

داور و کمک ذخیره: علیرضا فغانی (داور) و حسن کامرانی‌فر (کمک داور) از ایران