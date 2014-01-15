به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی صبح سه شنبه در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در سالن جلسات استانداری مرکزی با اشاره به تسهیل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی توسط مجلس ششم گفت: رسم این قانون بر مبنای تسهیل سرمایه گذاری خارجی است.

وی با تاکید بر ضرورت مطالعه متن این قانون توسط مدیران دستگاههای اجرایی گفت: باید با مطالعه مجدد این قانون توسط مدیران و شناسایی مشکلات و چالشهای سرمایه گذاری خارجی به چاره اندیشی پیرامون اجرای هرچه بهتر این قانون بپردازیم.

ضرورت مطالعه متن این قانون توسط مدیران دستگاههای اجرایی

استاندار مرکزی ایران اسلامی را امن ترین کشور برای سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: اگر به گونه ای کار کنیم که سرمایه گذاری خارجی با مشقت صورت گیرد موجب آزرده شدن روح این قانون می شویم.

وی افزود: در دنیا هیچ کجا مانند جهموری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی نیست چراکه در این کشور مسئولین با تمام توان از سرمایه گذاران خارجی دفاع می کنند.

مقیمی تاکید کرد: با توجه به نقش سرمایه گذاری خارجی در افزایش رشد اقتصادی کشور باید رشد کرد تا زمینه تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد در سایه توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم شود.

استاندار مرکزی به روشهای اجرای کار تسهیل سرمایه گذاری اشاره کرد و یادآور شد: کوتاه کردن زمان اجرای کار با برداشتهای خاص و سلیقه ای از قوانین اجرایی باید در استان حل شود.

تعیین مهلت یک ماهه برای مشخص کردن این موانع

وی اضافه کرد: موانع استانی در داخل استان و مشکلاتی نیز که مربوط به تهران می شود باید هرچه سریعتر مشخص و به تهران برای تسهیل این قانون سرمایه گذاری فراهم شود.

وی با تعیین مهلت یک ماهه برای مشخص کردن این موانع گفت: در این فرصت مدیران می توانند مشکلات را برسی و حل کنند.

استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه اتسان مرکزی دارای ظرفیتهای بسیاری است، تصریح کرد: برای سرمایه گذاری بیشتر در استان و کشور باید فعالیت کنیم به این دلیل که استان مرکزی یک استان توانمند در بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی است اما تا کنون نتوانستیم در بخش سرمایه گذاری انچه که در شان استان است عملکرد موفقی داتشه باشیم.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به روند جذب سرمایه گذاری در ایران گفت: علی رغم همه تهدیدها و تحریمها در سال 2012 حجم سرمایه گذاری چهار و 8 میلیارد دلار بوده است که این رقم در مقایسه با سال قبل آن 17.3 درصد رشد داشته است.

حسن میرزاخانی با بیان اینکه در سال 2012 یک جهش 154 درصدی داشتیم، ادامه داد: این رقم نسبت به متوسط 1992 تا 2006 محاسبه شده است که جهش قابل توجهی است.

بخش گردشگری تاکنون سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است

وی با اشاره به روند جذب سرمایه گذاری خارجی در استان براساس برنامه های توسعه اول تا پنجم 379 میلیون دلار بوده است، گفت: تا کنون 29 پروژه در بخش صنعت و معدن و کشاورزی انجام شده است.

میزاخانی بخش صنعت و معدن را 344 میلیون دلار و کشاورزی را 63 میلیون دلار برشمرد و تصریح کرد: این در حالیست که در بخش گردشگری علی رغم ظرفیتهای موجود تا کنون سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته است.

وی سهم کشورهای آسیایی را در اجرایی این پروژه ها 16 و کشورهای اروپایی را 14 پروژه دانست و گفت: در 9 ماهه امسال نیز چهار درخواست سرمایه گذاری خارجی ارسال شده است که در مرحله اخذ مجوز هستند.