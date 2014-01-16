کنترل کامل ارتش بر برخی مناطق الانبار/بازداشت سرکرده داعش در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی استان الانبار امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق به طور کامل بر مناطق البو بالی، ورزشگاه و خیابان 60 و البو جابر در این استان سیطره پیدا کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی عراق تمامی خطوط ارتباطی منطقه الخالدیه در شرق الرمادی را قطع کرده اند تا عملیات نظامی گسترده ای را در این منطقه انجام دهند.

خاطرنشان می شود ارتش عراق از آخرین روزهای سال 2013 تاکنون عملیات گسترده ای را در استان الانبار در مرزهای اردن و سوریه و با هدف پاکسازی این استان از گروه های تروریستی به ویژه داعش آغاز کرده است.

پایگاه خبری المسله نیز به نقل از یک منبع امنیتی در استان الانبار گزارش داد: نیروهای امنیتی عراق امروز با همکاری نیروهای عشایر سرکرده گروه تروریستی داعش در شهر الرمادی که به امیر شرعی داعش در این شهر معروف است را بازداشت کردند.

این تروریست "وحید معیوف" نام دارد که در منطقه العادل در مرکز شهر الرمادی بازداشت شد. این منبع خاطرنشان کرد: نیروهای امنیتی عراق به انجام عملیات پاکسازی در استان الانبار ادامه می دهند.