به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دارن آرنوفسکی فیلم «گنجشک قرمز» را که اقتباس کمپانی قرن بیستم فاکس از رمان جاسوسی هیجانی جیسون متیوز است، کارگردانی نخواهد کرد. این فیلم توسط چرناین انترتینمنت و فیلم رایتس تهیه می شود.

آرنوفسکی از فصل پاییز در حال مذاکره برای پذیرش مسئولیت کارگردانی این فیلم بود، اما سرانجام اعلام شد او دیگر با این پروژه ارتباطی ندارد. این کارگردان که در حال حاضر در حال آماده کردن فیلم «نوح» برای اکران آن در ماه مارس در کمپانی پارامونت است، همچنین به دنبال پروژه دیگری برای آینده است.

با این حال کمپانی فاکس هنوز هم از پروژه «گنجشک قرمز» حمایت می کند. این پروژه در ماه آوریل 2013 با قراردادی هفت رقمی با استیو زیلیان خریداری شد و گرت باک از کمپانی فیلم رایتس و پیتر چرنین از کمپانی چرنین کار تهیه آن را به عهده خواهند داشت.

این پروژه در حال حاضر در مراحل اولیه تولید به سر می برد و هنوز فیلمنامه ای ندارد، بنابراین کمپانی به دنبال استخدام کردن یک فیلمنامه نویس خواهد بود. هنوز هم امکان این وجود دارد که آرنوفسکی به عنوان فیلمنامه نویس در پروژه باقی بماند.

داستان فیلم درباره یک زن جاسوس روسی و یک مامور جوان سی آی ای است که به دنبال جاسوسان نفوذی روسی می‌گردد. این دو وارد بازی موش و گربه‌ای می شوند که در سراسر دنیا ادامه می‌یابد و ماجراجویی هایشان از روسیه تا سراسر اروپا و ایالات متحده ادامه پیدا می کند.

پیشتر اعلام شده بود دارن آرنوفسکی برای پروژه بعدی اش در عین حال به پروژه ای درباره جورج واشنگتن نیز فکر می کند.

دارن آرنوفسکی 44 ساله کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی است. او تحصیلاتش را در دانشگاه هاروارد و انستیتوی فیلمسازی آمریکا با دو رشته فیلمسازی زنده و نظریه فیلم پویانمایی به اتمام رسانده است. اولین فیلم او با عنوان "پی" در سال 1998 ساخته شد. "قوی سیاه" با بازی ناتالی پورتمن از جدیدترین فیلم های وی است که سال 2010 ساخته شد.