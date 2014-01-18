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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۲۸

امیری:

باتلاق جازموریان به کویر تبدیل شده است/ خشک شدن هزاران هکتار جنگل حاشیه هلیل

باتلاق جازموریان به کویر تبدیل شده است/ خشک شدن هزاران هکتار جنگل حاشیه هلیل

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی استان کرمان با اشاره به خشک شدن باتلاق بین المللی جازموریان در کرمان گفت: مسئولان استان کرمان باید برای حل این معضل زیست محیطی برنامه و راهکار ادامه دهند.

حجت الاسلام محمد رضا امیری در گفتگو با مهر اظهار داشت: باتلاق بین المللی جازموریان که زمانی یکی از بزرگترین منابع آبریز داخلی جنوب شرق بود هم اکنون به دلیل عدم اختصاص حق آبه خشک شده است و برای حل این مشکل باید برنامه ریزی شود.

وی از مسئولان استان کرمان خواست به این معضل زیست محیطی توجه کنند و با اختصاص آب مورد نیاز این باتلاق را که پایه اقتصادی مردم منطقه محسوب می شود احیا کنند.

وی گفت: با احداث سد در بالا دست عملا آبی به جازموریان نمی رسد و هزاران هکتار جنگل در اطراف هلیل رود خشک شده اند و مراتع اطراف باتلاق جازموریان نیز از بین رفته اند.

وی مساحت این باتلاق را 500 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: هم اکنون بخش اعظم باتلاق خشکیده است و به بیابان تبدیل شده است.

وی با اشاره به خشکسالی های اخیر و کمبود بارندگی گفت: این درحالی است که عملا از رودخانه های اصلی که وارد باتلاق می شدند نیز آبی به جازموریان نمی رسد.

امیری ادامه داد: شغل اصلی مردم منطقه کشاورزی و دامپروری است که با خشکسالی که به وجود آمده است مشکلات زیادی ایجاد شده است.

 

کد مطلب 2216515

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