به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خدادادی عصر چهارشنبه در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: ملکان یکی از قطبهای مهم کشاورزی شمالغرب کشور است و ۱۴ هزار تاکستان در این شهرستان نشاندهنده جایگاه مهم تولید انگور در اقتصاد منطقه است.
وی با بیان اینکه معیشت بخش قابل توجهی از مردم ملکان به تولید انگور وابسته است، افزود: ملکان شهرستانی تکمحصولی است و چرخه اقتصادی و معیشتی مردم ارتباط مستقیمی با تولید و فرآوری انگور دارد؛ بنابراین حفظ این ظرفیت نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایت جدی دولت است.
نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اجرای تصمیمات اتخاذشده برای رفع مشکلات کشاورزان گفت: تأمین آب، حفظمنابع خاک و توسعه زیرساختهای تولید از مهمترین نیازهای بخش کشاورزی ملکان است و باید برای رفع این مسائل چارهاندیشی شود.
خدادادی ادامه داد: حمایت از کشاورزان ملکان تنها به معنای پشتیبانی از یک محصول نیست، بلکه به حفظ معیشت مردم و تداوم چرخه تولید در منطقه مربوط میشود و لازم است مشکلات این بخش با نگاه ویژه دنبال شود.
وی همچنین به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شهرستان لیلان اشاره کرد و گفت: این شهرستان با پیشینه تاریخی قابل توجه و یافتههای ارزشمند محوطه تاریخی قلعه بختک، از ظرفیتهای مهم گردشگری برخوردار است و توجه به این ظرفیت میتواند در کنار کشاورزی به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند.
نماینده مردم ملکان و لیلان در مجلس، توسعه همزمان ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری را ضروری دانست و اظهار کرد: جشنواره ملی انگور و دوشاب میتواند فرصتی برای معرفی توانمندیهای منطقه و ایجاد زمینه برای تحول در بخشهای کشاورزی، صنایع وابسته و گردشگری باشد.
خدادادی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای ایجادشده برای پیگیری مسائل شهرستان تأکید کرد و افزود: امیدواریم برگزاری این جشنواره و حضور مسئولان ملی و استانی، زمینهای برای پیگیری جدیتر مطالبات مردم و رفع مشکلات بخش تولید در ملکان باشد.
گفتنی است هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش کشاورزی و جمعی از مردم و علاقهمندان برگزار میشود.
نظر شما