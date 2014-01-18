«جلسه کمیته مساعی حمیده» و «اتحادیه جهانی زنان مسلمان» تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس جهانی وحدت اسلامی در تهران، دو نشست «کمیته مساعی حمیده» با هدف بررسی مشکلات و بحران های کشورهای اسلامی و «کمیسیون اتحادیه جهانی زنان مسلمان» عصر جمعه 27 دیماه برگزار شد.

جلسه کمیته مساعی حمیده با حضور آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی ،آیت الله محمد علی تسخیری مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلامی و عضو شورای مجمع تقریب مذاهب اسلامی، عبد الرحیم علی مشاور رئیس جمهور سودان، جعفر عبدالسلام رئیس اتحادیه دانشجویی دانشگاه های جهان اسلام و شمس الدین عبدالغنی رئیس مجمع علماء مالزی و دیگر علمای جهان اسلام عصر جمعه 27 دیماه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله تسخیری با اشاره به جنگ های جنوب شرق آسیا، مالزی و میانمار و... بر لزوم بررسی مشکلات موجود در منطقه تأکید کرد.وی با اشاره به گامهای ایران و مجمع تقریب بین مذاهب برای حل برخی از بحران های موجود، تصریح کرد: ما برای حل این بحرانها جلساتی با رهبران اقلیت های مسلمان در سریلانکا، رهبران بوداییان و حتی رهبر برمه داشته ایم.



وی در ادامه تأکید کرد: ما وظیفه داریم مشکلات اقلیت های مسلمانان در کشورهای غربی را حل کنیم.



بعد از سخنان آیت الله تسخیری بیانیه های پیشین این کمیته که سالهای پیش در بیروت و استانبول برگزار شده بود، قرائت شد.

پس از قرائت بیانیه ها، جعفر عبدالسلام رئیس اتحادیه دانشجویی دانشگاه های جهان اسلام گزارشی از اوضاع فعلی مصر و فعالیت های اخوان المسلمین و همه پرسی اخیر این کشور ارائه داد و بر لزوم تشکیل یک کیمته فرعی در مصر که بر برگزاری نشست ها با هدف نزدیک شدن دیدگاه های احزاب مختلف و حل مشکلات جهان اسلام نظارت داشته باشد تأکید و افزود: کمیته مساعی حمیده باید با تمام گروه ها و احزاب مصر در تماس باشد و واقعیت مصر را عمیق تر مورد برسی قرار دهد.



شیخ "احمد بدر الدین حسون" مفتی سوریه هم در این نشست به اختلاف بین احزاب سوریه و تلاشهای قبلی حافظ اسد رئیس جمهور پیشین این کشور برای حل این مشکلات اشاره و تأکید کرد: علمای جهان اسلام باید برای بررسی بحرانهای فعلی به طور منظم جلسه تشکیل دهند و ما آمادگی شرکت در هر نوع مذاکره مشترک در خصوص جنایت ها و اختلافات قبیله ای جهان اسلام را داریم.



شمس الدین عبدالغنی رئیس مجمع علماء مالزی نیز دیگر سخنران این نشست بود که با تأکید بر وجود احزاب مختلف در این کشور به برخی مشکلات موجود مانند تحت فشار بودن شیعیان و حامیان آنها و همچنین برخی مشکلات سیاسی اشاره کرد.

وی همچنین پیشنهاد داد کمیته ای متشکل از اعضای عالی مجمع تقریب مذاهب و با هدف بررسی مشکلات موجود در این کشور تشکیل شود.



دکتر رحیم علی از سودان نیز با اشاره به درگیری های موجود میان سودان شمالی و سودان جنوبی، این درگیری ها را رو به کاهش توصیف کرد و افزود: جنگ های قبیله ای در سودان خونین تر از درگیری های سیاسی هستند و علی رغم این که ما خواسته ایم با آنها ارتباط برقرار کرده و آنها را از این درگیری ها برحذر داریم، تا کنون به راه حل مشخصی نرسیده ایم.



گفتنی است: کمیته مساعی حمیده سال گذشته در بیست و ششمین کنفرانس وحدت اسلامی در تهران تشکیل و نشست های اول و دوم آن در بیروت و استانبول برگزار شد.

کمیسیون اتحادیه جهانی زنان مسلمان

کمیسیون اتحادیه جهانی زنان مسلمان نیز با حضور دکتر طوبی کرمانی، دبیر کل این اتحادیه، رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و بانوان مسلمان از ۲۰ کشور، جمعه در حاشیه بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تشکیل جلسه داد.

آیت الله تسخیری، مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست گفت: مسئله ای که می خواهم تاکید کنم این است که معتقدم زن مسلمان لااقل باید نیمی از مسئولیت کل جهان اسلام را بر عهده بگیرد؛ چرا که خداوند عزوجل، ولایت را متبادل قرار داده و این ولایت، ولایت اجتماعی است میان زن و مرد. به این معنا که این ولایت، ولایت عامه است و نه ولایت خاصه.

وی با اشاره به اینکه این مسئله، مسئله ای اجتماعی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده است، افزود: قرآن از امت اسلامی می خواهد ولایت عام و کلی را در مقابل دشمنان داشته باشند. این ولایت باید بین تمام امت اسلامی اعم از زن و مرد شکل بگیرد و اولین قدم آن در مقابله با دشمنان است.

آیت الله تسخیری اظهار داشت: اگر ما این ولایت را در مقابل دشمنان شکل ندهیم، فتنه ای شکل می گیرد، همانگونه که غرب ما را به کشورها و گروه های کوچکتر تکه تکه کرد که هر گروه با گروه دیگر سر منطقه ای درگیری دارند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام تصریح کرد: پدیده لائیک امروز ۹۰ درصد کشورهای اسلامی را تهدید می کند و بسیاری از سران کشورهای عربی به آن توجه داشته و به آن می بالند. آنها از آموزه های دینی دور شدند. برخی کشورها به خود می بالند که ما لائیک هستیم. منظور آنها این است که ما قواعد دین را نمی پذیریم مگر در امور شخصی و خانوادگی. ما امروز نیازمند برنامه ریزی هستیم و باید بدانیم چگونه می توانیم جهان اسلام را به آغوش صدر اسلام برسانیم.

وی تاکید کرد: ما به دو دلیل به وحدت نیاز داریم؛ اول برای ایستادگی در مقابل چالش های جهانی که نیرو و قوت ما را به چالش طلبیده اند و دوم محقق ساختن وظایفی که اسلام به دوش مسلمانان اعم از زن و مرد نهاده است و نمی توانیم این دو هدف را محقق کنیم مگر اینکه تمام توان ها برای رسیدن به این هدف بزرگ متحد شوند .

وی با اشاره به اینکه ما امت ضعیفی نیستیم، تصریح کرد: ما مهمترین نیروها، معادن، مراکز راهبردی جهان و نیروی بزرگ علمی را داریم که اگر همه یکی شوند به هدف غایی خواهیم رسید.

آیت الله تسخیری همچنین خاطر نشان کرد: تقریب مقدمه ای است برای بسترسازی وحدت. تقریب یک مسئله اندیشه ای است، نمی توان در امور فکری با کسی متحد شد. اما توحید مسئله عملی است. باید تمام مواضع عملی باشند اما می تواند آرا مختلف باشد.