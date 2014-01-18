مکتب امام صادق(ع) الگویی مناسب برای توسعه علمی جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدان صبح شنبه در پیام تصویری به کنگره ملی امام صادق(ع) افزود: در مکتب امام صادق (ع) تمامی علوم مورد توجه بوده و تدریس می شده که باید از این امر در راستای توسعه علمی جامعه اسلامی پیروی کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه حوزه های علمیه باید از مکتب متعالی امام جعفرصادق (ع) الگوبرداری کنند، افزود: امام صادق (ع) اسوه و الگویی عالیقدر برای تاسیس حوزه های علمیه و تعلیم و تعلم در این نهادهای دینی است.

این مرجع تقلید شیعیان از عدم توجه کافی حوزه های علمیه به همه ابعاد علوم زمان امام صادق (ع) انتقاد کرد و خواستار توجه علما و روحانیون به این موضوع در حوزه تعلیمی و تربیتی شد.

آیت الله نوری همدانی ضمن تقدیر از برگزاری نخستین کنگره ملی امام صادق (ع) در خوی، اظهار امیدواری کرد: این نوع کنگره ها در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) تداوم یافته تا دنیا با فرهنگ متعالی اهل بیت (ع) ارتباط برقرار کرده و آشنا شوند.

وی با اشاره به جایگاه و عظمت امام صادق (ع) در جهان اسلام ، ادامه داد: ادای حق این امام همام با برگزاری کنگره یک روزه امکان پذیر نبوده بنابراین انتظار می رود این حرکت خوب در سالهای بعد نیز ادامه یابد.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی مبتنی بر راهنمایی های فرهنگ اهل بیت (ع) پیروز شد، ادامه داد: نظام ما دنباله فرهنگ سیاسی اهل بیت (ع) بوده که باید هرچه بیشتر آثار آن بزرگواران را منتشر کنیم و به دنیا بشناسانیم.

نخستین کنگره ملی امام جعفر صادق(ع) با هدف تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت والای آن امام همام با حضور مسئولان استانی و کشوری صبح امروز شنبه آغاز بکار کرد.