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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۴

حجت الاسلام شرفخانی خبر داد:

برگزاری نخستین کنگره ملی امام صادق(ع) در خوی

برگزاری نخستین کنگره ملی امام صادق(ع) در خوی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از برگزاری نخستین کنگره ملی امام صادق(ع)، اوایل سال آینده در خوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی بعد از ظهر سه شنبه در نخستین جلسه هماهنگی کنگره امام صادق(ع) در خوی اظهارداشت: ترویج و گسترش فضایل و مناقب اهل بیت(ع) به منظور تقویت بنیه های دینی و مذهبی جامعه ازمهمترین اهداف برگزاری این کنگره است.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این کنگره بزودی ستاد تشکیل و کمیته ها ی هفت گانه در شهرستان خوی آغاز به کار می کند افزود: در چند روز آینده با راه اندازی دبیر خانه این کنگره ملی، محور های مقالات قابل ارائه در این کنگره در ابعاد ملی و بین المللی اطلاع رسانی می شود.

حجت الاسلام احمد شرفخانی در ادامه به برنامه‌های روز عید غدیر خم گفت: حضور قاریان مصری و بین‌المللی، مدیحه‌سرایی، برپایی نمایشگاه در 1500 امامزاده با عنوان شمیم ولایت(نمایش 22 تابلو)، پذیرایی از جهت اجرای نیت واقفان، اجرای مسابقه سراسری خلعت غدیر از برنامه‌های سازمان اوقاف در روز عید غدیر در امامزادگان و بقاع متبرکه است.

وی با اشاره به جوایز این مسابقه افزود: 14 کمک هزینه حج عمره، 110 کمک هزینه عتبات عالیات، 110 کمک هزینه مشهد مقدس، 110 قلم گویای هوشمند قرآنی و 1200 جایزه دیگر از جوایز این جشنواره محسوب می‌شود.

حجت ‌الاسلام شرفخانی با بیان اینکه در امامزادگان شاخص عقد اخوت بسته می شود گفت: در انتهای مراسم خطبه‌خوانی با عنوان "میثاق ‌نامه" اجرا خواهد شد و این میثاق ‌نامه، میثاق مردم و امت مسلمانان با رسالت و پیام غدیر است.

وی همچنین از تهیه نرم ‌افزاری با عنوان"تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" خبر داد و افزود: مقالات، کلام ولایت، کتابخانه، نگارخانه و فیلم بخش‌هایی از این نرم افزار هستند که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت www.mfpo.ir از این نرم‌افزار استفاده کنند.

کد مطلب 1732425

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