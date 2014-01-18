مدارس ابتدایی نوبت ظهر اهواز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به شدت بارندگی های شب گذشته در شهرستان اهواز و آبگرفتگی های ایجاد شده در سطح شهر اهواز مدارس ابتدایی نوبت صبح این شهرستان تعطیل اعلام شده بود که با توجه به احتمال ادامه بارندگی ها و همچنین آبگرفتگی خیابانها مدارس ابتدایی نوبت ظهر اهواز هم تعطیل شدند.



فرماندار اهواز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از سوی اداره کل هواشناسی خوزستان و اعلام ادامه احتمال بارندگی ها تا پایان امشب و برای جلوگیری از حوادث احتمالی به دلیل آبگرفتگی خیابانها و معابر در سطح شهر اهواز کلیه مدارس ابتدایی شهر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.



عبدالعزیز فدعمی تصریح کرد: این تعطیلی فقط مختص مدارس ابتدایی بوده و شامل مقاطع بالاتر و همچنین ارگانها و سازمانها نمی شود و فعالیت در این واحدها برقرار خواهد بود.



معاون اداره کل هواشناسی خوزستان نیز با بیان اینکه بارندگی ها همچنان در سطح استان ادامه دارد، گفت: بارش باران تا امشب در سطح استان ادامه دارد و پس از آن این سیستم بارش زا به تدریج پس از حرکت به سمت شرق خوزستان فردا یکشنبه 29 دی از استان خارج خواهد شد.



علیرضا غلامپور در خصوص میزان بارندگی ها در 24 ساعت گذشته در استان افزود: دزفول 18.8 ميلي‌متر، بستان 33.2 ميلي‌متر، اهواز 27.6 ميلي‌متر،‌ مسجدسليمان 19.6 ميلي‌متر، رامهرمز 10.8 ميلي‌متر، آبادان 22 ميلي‌متر، ماهشهر 19.7 ميلي‌متر، اميديه 18.5 ميلي‌متر، بهبهان 11.7 ميلي‌متر، شوشتر 19.4 ميلي‌متر، ايذه 7.6 ميلي‌متر، حسينيه 19.4 ميلي‌متر، دهدز 5 ميلي‌متر، هنديجان 20 ميلي‌مترف لالي 14.7 ميلي‌متر، شادگان 9.8 ميلي‌متر، شوش 19.6 ميلي‌متر، گتوند 16 ميلي‌متر و آغاجاري 14.7 ميلي‌متر گزارش شده است.