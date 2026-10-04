ارزیابی خسارت سیلاب در ایذه آغاز شد؛ غیرحضوری شدن مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران علم‌الهدایی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی بارندگی‌های شدید روز گذشته و وقوع آب‌گرفتگی که منجر به خسارت به برخی منازل مسکونی و واحدهای صنفی شد، به دستور استاندار در شهرستان حاضر شده و ستاد مدیریت بحران تشکیل گردید.

وی افزود: مجموع بارندگی ثبت‌شده در این بازه زمانی ۴۲.۲ میلی‌متر گزارش شده است که نکته حائز اهمیت، بارش ۳۷.۷ میلی‌متری آن در کمتر از نیم‌ساعت بوده که به دلیل توپوگرافی خاص منطقه، موجب بروز آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از شهر شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: شهرداری ایذه اقدامات اولیه برای پاک‌سازی معابر را انجام داده و گروه‌های کمکی برای همیاری به مدیریت شهری وارد عمل شده‌اند.

علم‌الهدایی بیان کرد: بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های مسئول از ابتدای صبح امروز فرآیند ارزیابی خسارت‌ها را کلید زده‌اند و تیم‌های امدادی و خدماتی برای رصد و پایش وضعیت تا زمان بهبود کامل شرایط در محل حضور دارند.

همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش ایذه نیز اعلام کرد: فعالیت تمامی مدارس نوبت صبح این شهرستان امروز دوازدهم مهر این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد و از روی بستر شاد و به صورت مجازی انجام می‌شود.

رمضان عالی پور افزود: فعالیت تمامی مدارس در نوبت عصر این شهرستان به صورت حضوری انجام می‌شود.