برگزاری یادواره شهدا در استان کرمانشاه را به صورت ویژه در دستور کار داریم

امیر سرتیپ دوم ستاد داوود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا جنگ تحمیلی گفت: 8 سال دفاع مقدس جزو فرهنگ و هویت و تاریخ ما است و بر ما فرض است که بتوانیم این جنگ را به نسل آینده بطور صحیح و مطابق با واقعیت ها منتقل کنیم.

کاظمی اظهار داشت: ابزارهای بسیار زیادی وجود دارد که بتوان با آنها ارزش های دفاع مقدس را به نسل جوان انتقال داد که یکی از این ابزارها برگزاری یادواره و همایش هایی در خصوص عملیات ها و تکریم شهداست.

وی بیان داشت: یادواره های شهدا بهانه ای برای تکریم رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بویژه خانواده معظم شهدا و انتقال تجربیات دفاع مقدس بعنوان یک امانت به نسل جوان است.

مسئول امور ایثارگران نزاجا با اشاره به اینکه یادواره شهدا "میمک" فرصت خوبی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی است که بعضاً نام آنها به فراموشی سپرده شده خاطرنشان کرد: عملیات ضربت ذوالفقار در منطقه سوق الجیشی میمک در سال 59 با رمز یا الله توسط تیپ یک لشکر 81 زرهی ارتش با همراهی غیورمردان عشایر ایل "خزل" انجام شد و باعث شد تا این منطقه مهم از لوث وجود دشمنان بعثی پاک شود.

وی در خصوص رشادت های مردم شهرستان اسلام آباد غرب در هشت سال دفاع مقدس گفت: برای مردم اسلام آباد غرب همین بس که این شهر را با نام عملیات غرور آفرین "مرصاد" می شناسند.

کاظمی ادامه داد: در اواخر سال 1367 که هشتمین سال جنگ بود دشمن حرکات مذبوهانه ای را درمرزهای غربی و جنوب شروع کرد و پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل مصلحت،حکمت و عزت توسط حضرت امام (ره) قطعنامه 598 را پذیرفتند و نزدیک بود که آتش بس که یکی از بندهای قطعنامه بود برقرار شود، منافقین که دشمنی دیرینه ای با نظام جمهوری اسلامی ایران داشتند با حمایت ارتش بعثی اقدام به شروع تحرکاتی کردند.

مسئول امور ایثارگران نزاجا ادامه داد: منافقین غافل از اینکه جمهوری اسلامی ایران رهبری فرزانه و رزمندگانی چون نیروهای ارتش و سپاه دارد، بخشی از مرزهای کشور را درنوردیدند و وارد کشور شدند و حتی تا اسلام آبادغرب هم پیش آمدند، اما با لطف خداوند و مجاهدت های رزمندگان اسلام منطقه از لوث وجود منافقان و مزدوران صدام پاکسازی شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی گفت: طراح عملیات مرصاد سید شهیدان ارتش سپهد صیاد شیرازی بود که با طراحی هوشمندانه توانست منافقین را کمین گاه بکشد و قریب 2000 نفر از این مزدوران را که دستانشان به خون رزمندگان اسلام آغشته بود را در این منطقه به درک واصل کنند.

کاظمی در پایان گفت: امیدواریم که بتوانیم ارزش های 8 سال دفاع مقدس را که یک گنجینه است به عنوان یک امانت به نسل جوان منتقل کنیم و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند:" اگر نیم روز حادثه عاشورا توانست 1400 سال اسلام را بیمه کند چرا دقاع مقدس نتواند این امر مهم را انجام دهد".