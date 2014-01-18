  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۴۵

هفته پانزدهم لیگ قطر؛

سومین پیروزی متوالی تیم اُم صلال با حضور مدافع ایرانی

سومین پیروزی متوالی تیم اُم صلال با حضور مدافع ایرانی

تیم فوتبال ام صلال قطر در هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر موفق شد تیم الجیش را شکست بدهد و به رده دوازدهم جدول صعود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته پانزدهم لیگ فوتبال ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری چهار مسابقه به اتمام رسید که در یکی از این مسابقات، تیم فوتبال ام صلال با حضور پژمان منتظری مدافع ایرانی خود به سومین پیروزی پیاپی خود دست یافت. ام صلال که به مصاف تیم الجیش رفته بود، در نهایت موفق شد با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست بدهد و با یک پله صعود و 14 امتیاز، به رده دوازدهم جدول لیگ قطر برسد. پریرا و عبدالله عایش برای تیم ام صلال گلزنی کردند. به نظر می‌رسد حضور منتظری در ام صلال برای این تیم خوش یمن بوده و با حضور وی و سایر بازیکنان جدید، ام صلال از خطر سقوط به لیگ دسته پایین تر نجات خواهد یافت.

نتایج کامل هفته پانزدهم لیگ قطر به شرح زیر است:

* الخریطیات یک - لخویا 3
* ام صلال 2 - الجیش یک
* قطر 2 - معیذر یک
* السیلیه 2 - العربی 3
* الاهلی صفر - السد صفر
* الوکره 2 - الریان یک
* الخور 3 - الغرافه صفر

 

کد مطلب 2216990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها