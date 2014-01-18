سومین پیروزی متوالی تیم اُم صلال با حضور مدافع ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته پانزدهم لیگ فوتبال ستارگان قطر شنبه شب با برگزاری چهار مسابقه به اتمام رسید که در یکی از این مسابقات، تیم فوتبال ام صلال با حضور پژمان منتظری مدافع ایرانی خود به سومین پیروزی پیاپی خود دست یافت. ام صلال که به مصاف تیم الجیش رفته بود، در نهایت موفق شد با نتیجه 2 بر یک حریف خود را شکست بدهد و با یک پله صعود و 14 امتیاز، به رده دوازدهم جدول لیگ قطر برسد. پریرا و عبدالله عایش برای تیم ام صلال گلزنی کردند. به نظر می‌رسد حضور منتظری در ام صلال برای این تیم خوش یمن بوده و با حضور وی و سایر بازیکنان جدید، ام صلال از خطر سقوط به لیگ دسته پایین تر نجات خواهد یافت.

نتایج کامل هفته پانزدهم لیگ قطر به شرح زیر است:

* الخریطیات یک - لخویا 3

* ام صلال 2 - الجیش یک

* قطر 2 - معیذر یک

* السیلیه 2 - العربی 3

* الاهلی صفر - السد صفر

* الوکره 2 - الریان یک

* الخور 3 - الغرافه صفر