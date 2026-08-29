به گزارش خبرنگار مهر، امید امیدی شاهآباد ظهر شنبه با تشریح بخشی از طرحهای اقتصادی آماده افتتاح لرستان در هفته دولت به رسانهها اظهار کرد: امسال ۳۳ طرح اقتصادی در بخشهای مختلف استان به بهرهبرداری میرسد که میتواند نقش مؤثری در تقویت زیرساختهای تولیدی، توسعه صنایع پیشران و افزایش اشتغال داشته باشد.
وی افزود: یکی از طرحهای شاخص این بخش، بزرگترین طرح سازههای سبک ساختمانی (LSS) با عنوان «فرتاک بروجرد» است که با سرمایهگذاری ۸۵۰ میلیارد تومان اجرا شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: بهرهبرداری از چنین طرحهایی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید استان، میتواند به توسعه زنجیره صنایع مرتبط و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش صنعت کمک کند.
توسعه پرورش ماهیان خاویاری و مزارع خرد
امیدی یکی دیگر از پروژههای مهم هفته دولت را طرح پرورش ماهیان خاویاری سپیددشت عنوان کرد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۴۵۰ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده و برای ۷۰ نفر ظرفیت اشتغال ایجاد میکند.
وی همچنین از بهرهبرداری طرحهای مرتبط با مزارع خرد پرورش ماهی در نقاط مختلف استان خبر داد و افزود: در این بخش نیز طرحهایی با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار و ارزش سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
کشتارگاه خرمآباد آماده بهرهبرداری
معاون اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به طرح کشتارگاه دام سبک و سنگین خرمآباد بیان کرد: این پروژه با سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال ۵۰ نفر فراهم میشود.
به گفته وی، توسعه زیرساختهای مرتبط با تولید و فرآوری محصولات دامی میتواند ضمن ایجاد اشتغال، به تکمیل زنجیره ارزش بخش دامپروری و افزایش ظرفیتهای اقتصادی استان کمک کند.
امیدی همچنین از افتتاح طرح سازههای فلزی «بهمن تجارت بروجرد» خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری ۴۷ میلیارد تومان اجرا شده و برای ۳۶ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
گردشگری؛ یکی از محورهای سرمایهگذاری
وی با اشاره به ظرفیتهای لرستان در حوزه گردشگری، این بخش را یکی از محورهای مهم سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: در سال جاری طرحهای شاخصی در حوزه گردشگری به بهرهبرداری رسیده یا در آستانه افتتاح قرار دارند که هدف آنها افزایش ظرفیت اقامتی و تقویت زیرساختهای گردشگری استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: با بهرهبرداری از این طرحها، ۳۸۵ تخت به ظرفیت هتلینگ استان اضافه شده است که میتواند پاسخگویی به نیاز گردشگران و ماندگاری بیشتر آنها در لرستان را افزایش دهد.
افزایش ظرفیت اقامتی با افتتاح هتلهای جدید
امیدی به برخی طرحهای شاخص گردشگری اشاره کرد و گفت: هتل بوتیک مغیثالاسلام با سرمایهگذاری ۲۱۰ میلیارد تومان، هتل آبشار آب سفید الیگودرز با ۶۱۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری و هتل نعمتاللهی بروجرد با سرمایهگذاری ۲۷۰ میلیارد تومان از جمله طرحهای مهم این حوزه هستند.
وی همچنین افتتاح هتل شاهان را به عنوان نخستین هتل شهرستان سلسله از دیگر اقدامات حوزه گردشگری برشمرد و اظهار کرد: توسعه این زیرساختها در کنار سایر طرحهای گردشگری میتواند به افزایش ظرفیت پذیرش مسافر، رونق فعالیتهای خدماتی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان منجر شود.
معاون اقتصادی استاندار لرستان تأکید کرد: مجموعه طرحهای اقتصادی هفته دولت در بخشهای مختلف، بخشی از ظرفیت سرمایهگذاری ایجادشده در استان را به مرحله بهرهبرداری میرساند و انتظار میرود با فعال شدن این واحدها، روند تولید، اشتغال و گردش اقتصادی در مناطق مختلف لرستان تقویت شود.
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