تحرکات اوکراین برای انجام ۱۰۰۰ حمله پهپادی در روز علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به ارتش این کشور دستور داد تعداد حملات پهپادی روزانه علیه روسی را به هزار مورد افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد حملات پهپادی اوکراین علیه روسیه به ۳۰۰ مورد در روز می رسد.

لازم به ذکر است روز جمعه صدای انفجارهای متعددی در کی‌یف شنیده شد و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ستون‌های عظیم دود و آتش را بر فراز پایتخت اوکراین نشان می‌دهد.

در همین راستا، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با استفاده از پهپادهای تهاجمی، یکی از تأسیسات کلیدی صنایع نظامی اوکراین موسوم به «فایر پوینت» (Fire Point) را هدف قرار داده‌اند. بر اساس این بیانیه، این مرکز نقش حیاتی در تولید مواد شیمیایی مورد استفاده برای ساخت موشک‌های کروز ارتش اوکراین داشته است.