به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری صبح شنبه در مراسم بهرهبرداری از پروژه تصفیهخانه سبزآب شیراز، تمرکززدایی را یکی از الزامات اصلاح نظام اجرایی کشور دانست و گفت: توسعه دولتهای محلی و تفویض اختیار به استانداران و شهرداران از سیاستهای راهبردی دولت چهاردهم است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در استانها افزود: توان اجرایی وزارتخانهها در تهران قابل مقایسه با ظرفیتهای استانها نیست و اگر قرار باشد برای هر اقدامی که در استان انجام میشود از مرکز تصمیمگیری شود، روند اجرای پروژهها با کندی مواجه خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تمرکززدایی به این معنا نیست که امور ملی از دولت مرکزی گرفته شود، بلکه سیاستگذاریهای کلان باید در سطح ملی باقی بماند و اختیار اجرای امور به استانداران و شهرداران سپرده شود.
میدری تفویض اختیار به استانها را یک ضرورت راهبردی دانست و گفت: اگر بناست ظرفیتهای اقتصادی و اجرایی استانها فعال شود، باید اختیار متناسب با مسئولیت نیز در اختیار مدیران محلی قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: راه توسعه کشور از مشارکت دولت و بخش خصوصی میگذرد و باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند در کنار دولت، مسئولیت بیشتری در ارائه خدمات و اجرای طرحها بر عهده بگیرد.
اموال کارگران و بازنشستگان نباید بلااستفاده بماند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به وضعیت املاک این وزارتخانه در شیراز اشاره کرد و گفت: املاک وزارتخانه در شیراز باید با همکاری استانداری و شهرداری و با بالاترین بازده ممکن مولدسازی شود.
میدری تأکید کرد: این اموال متعلق به کارگران و بازنشستگان است و نمیتوان اجازه داد ظرفیت این داراییها بدون استفاده باقی بماند.
وی درمان و مسکن را از مهمترین مسائل جامعه کارگری و بازنشستگی عنوان کرد و گفت: بخشی از اراضی موجود میتواند با ارائه طرح اجرایی از سوی شهرداری برای ساخت مسکن اقتصادی و ارزانقیمت اختصاص یابد.
وعده ساخت بیمارستان باید به اجرا برسد
میدری همچنین از پیگیری برای توسعه زیرساختهای درمانی در شیراز خبر داد و اظهار کرد: در حوزه ساخت بیمارستان نیز تفاهمنامهای منعقد خواهد شد تا روند اجرای طرح سرعت بگیرد و بیمارستان جایگزین ایجاد شود.
وی با اشاره به طرحهای پیشنهادی برای اجرا در شیراز گفت: نمایندگان مجلس و استاندار فارس میتوانند اجرای چند طرح مشخص را دنبال کنند، اما اصل مهم این است که اگر وعدهای داده میشود، قابلیت اجرا داشته باشد.
بنگاههای دولتی زیر تیغ واگذاری به بخش خصوصی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عزم این وزارتخانه برای تغییر شیوه مدیریت واحدهای صنعتی خبر داد و گفت: به استاندار فارس پیشنهاد دادهام واحدهای صنعتی وابسته به وزارتخانه در استان با مشارکت بخش خصوصی از مدیریت دولتی خارج شوند.
میدری درباره شرکت دام و طیور فارس نیز گفت: این شرکت برای فروش عرضه شده، اما تاکنون مشتری نداشته است؛ بنابراین در مرحله بعد افزایش سرمایه انجام میشود و هر شرکت خصوصی که به هر میزان تأمین مالی کند، متناسب با میزان مشارکت خود در مدیریت شرکت نیز نقش خواهد داشت.
وی هدف از این مدل را حفظ مالکیت عمومی در کنار استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی دانست و افزود: قرار نیست لزوماً مالکیت عمومی از بین برود، بلکه میتوان مدیریت دولتی را کنار گذاشت و توان مدیریتی بخش خصوصی را جایگزین کرد.
انسجام؛ شرط عبور از تلاطمها
میدری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت انسجام در اداره کشور گفت: همانطور که وفاق در عرصه سیاسی توانست معادلات بینالمللی را تغییر دهد، انسجام داخلی نیز میتواند کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.
وی افزود: در دورههای مختلف نتوانستهایم انسجام را در بدنه اجرایی بهخوبی حفظ کنیم و همین مسئله کشور را در مقاطعی با تلاطم مواجه کرده است، اما وحدت همچنان اصل اساسی برای پیشبرد امور کشور است.
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