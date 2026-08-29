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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

سقوط یک کوهنورد از نیزوا؛ هلال احمر امدادرسانی کرد

سقوط یک کوهنورد از نیزوا؛ هلال احمر امدادرسانی کرد

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از سقوط یک کوهنورد در ارتفاعات نیزوای مهدیشهر خبر داد و گفت: امدادرسانان این فرد را به مرکز درمانی منتقل کردند.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز حادثه سقوط یک کوهنورد از ارتفاعات نیزوا واقع در شهرستان مهدیشهر خبر داد و ابراز کرد: بلافاصله بعد از دریافت گزارش مبنی بر مصدومیت این کوهنورد تیم امداد و نجات راهی منطقه شد.

وی با بیان اینکه تیم امدادی هلال احمر بعد از پنج و نیم کیلومتر پیمایش ارتفاعات نیزوا این فرد را پیدا کردند، افزود: اقدامات امدادی لازم برای این کوهنورد سقوط کرده، انجام شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از انتقال این فرد مصدوم به مرکز درمانی خبر داد و بیان کرد: این فرد هم اکنون تحت درمان است.

باغبان با بیان اینکه کوهنوردان همراه این فرد سقوط کرده نیز بسته های غذایی دریافت کردند، ابراز کرد: این کوهنوردان قصد فتح قله را در شهرستان مهدیشهر داشتند.

کد مطلب 6930944

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