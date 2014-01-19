ساخت کوه دماوند با ماشینهای اسباب بازی در برج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد هوشیار پارسیان در مراسم ایجاد پازل کوه دماوند که صبح یکشنبه در برج میلاد تهران و با حضور رئیس شورای شهر تهران برگزار شد،با بیان این مطلب گفت: در این طرح همزمان با هفته هوای پاک خواستیم هم کودکان را با کوه دماوند به عنوان نماد ملی ایران آشنا کنیم و هم اینکه اگر هوای شهر تهران سالم باشد، دیدن کوه دماوند از هر نقطه تهران امکانپذیر است. چرا که معتقدیم که کوه دماوند و برج میلاد تهران به عنوان شاخص سنجش آلودگی هوا در میان شهروندان شناخته شده اند و به همین دلیل خواستیم با کنار هم قرار دادن این دو نماد ملی، خطرات آلودگی هوا را برای سلامتی شهروندان گوشزد کنیم.

هوشیار پارسیان با بیان اینکه 60 تا 70 درصد منابع آلاینده در تهران و کلانشهر ها، خوردو است، تصریح کرد: در پروژه طراحی پازل کوه دماوند، تعدادی از کودکان و دانش آموزان، تعداد پنج هزار و 200 قطعه ماشین اسباب بازی خود را به رنگ آبی و سفید درآورده و در نهایت این ماشینهای اسباب بازی را روی پازل کوه دماوند که به صورت مسطح در ایوان غربی برج میلاد تهران ساخته شده است، قرار دادند.

به گفته مدیرعامل برج میلاد تهران، هدف از این کار نشان دادن اهمیت هوای پاک و حفظ محیط زیست است و اینکه کودکان به این موضوع پی ببرند که استفاده ناصحیح از وسایل نقلیه آلودگی هوا را به دنبال دارد و اینکه اگر هوای پاک داشته باشیم دماوند به راحتی از تهران قابل دیدن است.

مراسم ساخت پازل کوه دماوند با حضور احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، رخشان بنی اعتماد کارگردان سینما و جمعی از فعالان و دوستداران محیط زیست در برج میلاد تهران برگزار شد.