فرماندار دشتی: دولت متعلق به همه ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح چهارشنبه در نشست با فرمانده ،جانشین و جمعی از پاسداران سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: نگاه مجموعه دولت و همچنین شخص استاندار بوشهر تقویت همدلی، اتحاد و وفاق در سطح جامعه است و همه باید برای حفظ انسجام و آرامش جامعه تلاش کنیم.

وی افزود: در یک سال اخیر کشور و شهرستان حوادث و شرایط مختلفی را تجربه کرد، اما با اتحاد، همدلی، مشارکت مردم و همراهی دستگاه‌های مختلف توانستیم از این شرایط عبور کنیم.

فرماندار دشتی با اشاره به دستاوردهای شهرستان گفت: با وجود همه چالش‌ها، دشتی در بسیاری از شاخص‌ها جزو شهرستان‌های برتر است و همانگونه که پیش از این به قطب حوزه کشاورزی و بخصوص قطب کشتهای گلخانه ای و کشت خارج از فصل تبدیل شده، امروز نیز در حوزه انرژی خورشیدی به یکی از قطب‌های مهم جنوب کشور در این حوزه تبدیل شده است.

مقاتلی ادامه داد: در شرایط کنونی، تأمین و توزیع کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نشده و در همه این مدت هدف‌گذاری های صورت گرفته برای جلوگیری از کمبود اقلام ضروری با موفقیت دنبال شده است.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر ۴۷۷ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار ۲۳ هزار میلیارد تومان در شهرستان دشتی افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

فرماندار دشتی گفت: در هفته دولت امسال نیز ۱۱۳ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سطح شهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مقاتلی در پایان ضمن قدردانی از حضور مجموعه سپاه امام رضا (ع) شهرستان و قدردانی از ایثار همه نیروهای مسلح کشور و اشاره به نیاز به تعامل و همدلی در همه ارکان، بر آمادگی دولت وفاق ملی برای استمرار پشتیبانی از ملت و نیروهای مسلح در هر شرایطی تاکید کرد.