به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در کنفرانس قبل از بازی تیم های گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی کردن برابر پرسپولیس همیشه دشواری های خاص خود را دارد اما با توجه به امتیازاتی که از دست داده ایم، باید برابر حریف خود صاحب پیروزی شویم.

وی ادامه داد: سعی خواهیم کرد در بازی فردا کار را برای تیم پرسپولیس سخت کنیم و امیدوارم با حمایت هواداران بتوانیم نتیجه خوبی را برابر حریف خود کسب کنیم. ما از نام پرسپولیس نمی ترسیم و سعی می کنیم تا مقابل این تیم بازی خوبی انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد عنوان کرد: ما به تیم حریف احترام خاصی قائل هستیم، ولی ما هم گسترش فولاد هستیم. تیمی که با بازیکنان بومی و جوان و با انگیزه شکل گرفته است و با شهامت بازی می کند، همه بازیکنان و کادر فنی تیم برای بازی فردا انگیزه بسیار بالایی دارند.

تارتار با اشاره به اینکه تیمش در بازی فردا نمی تواند در زمین اختصاصی خود به میدان برود، گفت: ما فقط یک بار در استادیوم یادگار امام (ره) تبریز تمرین کرده ایم و نسبت به شرایط این زمین چندان آشنا نیستیم، خیلی دوست داشتیم که در زمین چمن اختصاصی خود بازی کنیم، با این حال امیدوارم این موضوع در بازی فردا لطمه ای به تیم و بازیکنان ما وارد نکند.

وی اظهار داشت: ما در دیدار فردا با آمادگی کامل مقابل پرسپولیس بازی خواهیم کرد و تنها سعید مهدی پور را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداریم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد با اشاره به روحیه خوب بازیکنان تیم گسترش فولاد در آستانه مصاف با پرسپولیس، یادآور شد: فوتبال ورزش غیر قابل پیش بینی است و من هیچ وقت فکر نمی کردم که مقابل اسقلال خوزستان شکست بخوریم، از این رو بازی فردا هم غیر قابل پیش بینی است و من امیدوارم در آخر نتیجه به نفع تیم ما تمام شود.

دیدار تیم های گسترش فولاد و پرسپولیس از چارچوب بازی های هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14:30 روز سه شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.