نمایش "ابوالهول" از مجموعه آثار جشنواره فجر در لرستان اکران شد

فرزاد زیدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران آثار سی و دومین جشنواره بین المللی فجر در استان لرستان اظهار داشت: لرستان میزبان اجرای سه نمایش از شهرهای لرستان، تبریز و مشهد است.

وی با بیان اینکه این جشنواره از تاریخ 30 دی ماه تا 4 بهمن ماه در سه شهر الیگودرز، بروجرد و خرم آباد برگزار می شود، تصریح کرد: عصر روز دوشنبه سی ام دی ماه نمایش "ابوالهول" در پلاتو شیدا اجرا شد.

مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان لرستان با اشاره به اینکه دو نمایش دیگر نیز در ساعت 16 و 30 دقیقه در روزهای بعدی اجرا می شوند، افزود: همچنین این نمایشها در ساعت 16 و 30 دقیقه روزهای دوم و سوم بهمن ماه در شهرستان بروجرد و روزهای سوم و چهارم بهمن ماه در شهرستان الیگودرز اجرا می شوند.

زیدی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه کانون منتقدان تئاتر لرستان بعد از اجرای هر نمایش جلسه نقد و بررسی آثار را برگزار می کند، ادامه داد: همچنین در روزهای اجرای نمایش ها سه کارگاه آموزش فیلمنامه نویسی در شهرستان های بروجرد، خرم آباد و الیگودرز با حضور هنرمندان تئاتر استان برگزار می شود.

