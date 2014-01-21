ایران پیش شرط امریکا برای حضور در اجلاس ژنو2 را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین امیرعبداللهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: برغم مذاکرات و مواضع صریح مقامات کشورمان مبنی بر آمادگی تهران برای حضور بدون پیش شرط در اجلاس ژنو 2 ، آمریکا بر ضرورت پذیرش پیش شرط مدنظرش یعنی قبول مصوبات اجلاس ژنو 1 اصرار کرد.

وی گفت : این اصرار آمریکایی ها درحالی است که بر مبنای حقوق بین الملل و اصول شناخته شده دموکراتیک ، مردم سوریه باید درباره مسائل کشورشان تصمیم بگیرند.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به دعوت رسمی دبیرکل سازمان ملل برای حضور ایران در اجلاس ژنو 2 افزود: دیروز به صراحت اعلام کردیم که ایران در ژنو 1 و تنظیم بیانیه آن نقشی نداشته است و ضمن توجه به راهکار سیاسی مورد توافق آحاد مردم سوریه و معارضین ، اصراری بر حضور در ژنو 2 نداریم.

قرار بود معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه امروز در راس هیئتی برای حضور در این اجلاس راهی مونتروی سوئیس شود.

در روزهای اخیر میان وزیر امور خارجه کشورمان با دبیرکل سازمان ملل و نیز امیرعبداللهیان با اخضر ابراهیمی نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه تماس های جداگانه درباره نحوه حضور ایران در ژنو 2 گفتگوهایی جریان داشت.

اجلاس ژنو دو از فردا به مدت یک روز در کاخ مونتروی در حومه ژنو سوئیس برگزار می شود.