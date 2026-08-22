نوری: ۲۵ همت پروژه در خراسان شمالی طی هفته دولت افتتاح میشود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به نقش رسانهها، اظهار کرد: رسانه، آینهای صادق برای جامعه است و وظیفه همه رسانهها امیدآفرینی در کنار نقد منصفانه و ارائه پیشنهادهای سازنده است.
وی افزود: نقدها و پیشنهادهای سازنده از اصول مهم فعالیت رسانهها محسوب میشود و رسانهها میتوانند در مسیر توسعه و پیشرفت استان نقش مؤثری ایفا کنند.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت امسال، بیان کرد: یکهزار و ۱۱ پروژه مربوط به هفته دولت امسال است که مجموع ارزش آنها ۲۵ همت برآورد شده است.
نوری ادامه داد: از این میزان، ۱۶ همت مربوط به پروژههای عمرانی و زیرساختی و ۹ همت مربوط به طرحهای اقتصادی است.
وی با اشاره به برخی پروژههای مهم استان، گفت: پروژه شهر سوغات با مساحت ۲۱ هزار مترمربع در حال پیگیری است.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی همچنین اظهار کرد: پروژه پارکینگ ماشینآلات سنگین در بجنورد کلنگزنی شده و پیمانکار با جدیت در حال اجرای این پروژه است.
نوری افزود: با حضور وزیر نیرو، ۱۰۰ مگاوات نیروگاه در استان افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به اشتغالزایی پروژههای هفته دولت، گفت: با افتتاح پروژههای هفته دولت امسال، برای ۸۴۵ نفر اشتغال ایجاد میشود.
استاندار خراسان شمالی درباره شاخصهای اقتصادی استان نیز بیان کرد: نرخ بیکاری استان ۷.۴ درصد است و خراسان شمالی از این نظر رتبه پنجم کشور را دارد.
وی ادامه داد: استان در حوزه نرخ تورم نیز رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
نوری با اشاره به شاخص فلاکت، گفت: خراسان شمالی پیش از این رتبه پنجم کشور را در شاخص فلاکت داشت، اما اکنون جزو ۱۰ استان نخست کشور در این شاخص نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط بینالمللی، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران به هیچیک از اصول و حقوق بشر اعتقاد واقعی ندارند.
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