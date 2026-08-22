به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم استاد موسوی میانجی متولد ۱۳۲۵ در میانه، از جوانی با تشویق پدر اهل قلم خود به سرودن شعر روی آورد و در دو زبان ترکی و فارسی و قالب‌های گوناگون، آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

از آثار منتشر شده وی می‌توان به «حدیث عاشورا»، «حماسه ماندگار» و «قیام جاوید» اشاره کرد. از دیگر آثار و سروده‌های او نیز «عبرت آیناسی»، «یدی بلاغ»، «دل‌لنن داغ»، «آتالار سوزی ـ سوزلرین گوزی»، «گوزدن توشن میانا»، «بایاتی‌لار» و «ائلمین دیلی» است.

همچنین «تضمین جهل غزل ناب از دیوان لسان‌الغیب»، «زمزمه محرم» و «منشور حکومت» (ترجمه منظوم فرمان امیرالمومنین حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر) از دیگر آثار این ادیب فقید به شمار می‌رود.

استاد موسوی میانجی شاعری پرتلاش و کم‌ادعا بود و بیش از دو هزار بیت منتشرنشده نیز از وی به یادگار مانده است.