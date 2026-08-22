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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

تشییع پیکر استاد موسوی میانجی، شاعر فرهیخته میانه‌ای

تشییع پیکر استاد موسوی میانجی، شاعر فرهیخته میانه‌ای

میانه- پیکر استاد میر حمید موسوی میانجی (غیاثی)، شاعر و ادیب فرهیخته میانه‌ای امروز در میانه تشییع و در گلزار مومنین این شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحوم استاد موسوی میانجی متولد ۱۳۲۵ در میانه، از جوانی با تشویق پدر اهل قلم خود به سرودن شعر روی آورد و در دو زبان ترکی و فارسی و قالب‌های گوناگون، آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

از آثار منتشر شده وی می‌توان به «حدیث عاشورا»، «حماسه ماندگار» و «قیام جاوید» اشاره کرد. از دیگر آثار و سروده‌های او نیز «عبرت آیناسی»، «یدی بلاغ»، «دل‌لنن داغ»، «آتالار سوزی ـ سوزلرین گوزی»، «گوزدن توشن میانا»، «بایاتی‌لار» و «ائلمین دیلی» است.

همچنین «تضمین جهل غزل ناب از دیوان لسان‌الغیب»، «زمزمه محرم» و «منشور حکومت» (ترجمه منظوم فرمان امیرالمومنین حضرت علی(علیه السلام) به مالک اشتر) از دیگر آثار این ادیب فقید به شمار می‌رود.

استاد موسوی میانجی شاعری پرتلاش و کم‌ادعا بود و بیش از دو هزار بیت منتشرنشده نیز از وی به یادگار مانده است.

کد مطلب 6924114

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