به گزارش خبرنگار مهر، محمد رادمهر عصر شنبه در جریان بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط موجود، اظهار کرد: بیش از ۶۰ کارت سوخت اضطراری به جایگاه‌های شهرستان میناب افزوده شده و بر اساس دستور استاندار هرمزگان، برای هر نازل سوخت یک کارت اضطراری پیش‌بینی شده است تا ظرفیت عرضه افزایش یافته و زمان انتظار شهروندان کاهش پیدا کند.

اجرای پایش تصویری جایگاه‌های سوخت

وی با اشاره به اجرای طرح سراسری پایش تصویری جایگاه‌های عرضه سوخت در هرمزگان، افزود: این طرح با حضور رئیس کل دادگستری استان در شهرستان میناب نیز در حال اجراست و دوربین‌های پلاک‌خوان جایگاه‌ها به سامانه مربوط متصل می‌شوند.

فرماندار ویژه میناب بر ضرورت همکاری مسئولان جایگاه‌ها برای تسریع در راه‌اندازی این سامانه تأکید کرد و گفت: پایش تصاویر دوربین‌های پلاک‌خوان به صورت برخط انجام خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شناسایی تخلفات و مدیریت بهتر روند عرضه سوخت دارد.

برخورد با سوخت‌گیری‌های چندمرحله‌ای

رادمهر با تأکید بر اینکه نیاز خودروها باید در یک مرحله سوخت‌گیری تأمین شود، بیان کرد: برخی افراد پس از دریافت سهمیه مورد نیاز، مجدداً برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه می‌کنند که این اقدام موجب افزایش صف‌ها و اختلال در روند خدمت‌رسانی به سایر شهروندان می‌شود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس، با افرادی که از طریق سوخت‌گیری غیرمتعارف موجب اخلال در روند توزیع بنزین می‌شوند، برخورد قانونی، قاطع و بازدارنده خواهد شد و در برابر افرادی که حقوق سایر شهروندان را رعایت نمی‌کنند، مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه مجموعه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی شهرستان به صورت هماهنگ برای مدیریت شرایط فعالیت می‌کنند، گفت: کاهش صف‌های سوخت، تسهیل روند عرضه و رفع مشکلات موجود در جایگاه‌ها به صورت مستمر در حال پیگیری است.

وی همچنین بر ساماندهی وضعیت وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش تأکید کرد و از مسئولان جایگاه‌ها خواست ضمن شناسایی این وسایل نقلیه، مشخصات آنها را ثبت و موارد را به پلیس اعلام کنند.

درخواست از مردم برای گزارش تخلفات

رادمهر از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف در فرآیند عرضه سوخت یا عرضه غیرقانونی سوخت در واحدهای صنفی، موارد را به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و پلیس گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان بررسی و رسیدگی شود.

وی در پایان با قدردانی از صبوری مردم و تلاش کارکنان جایگاه‌های سوخت و دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی، بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: سوخت یک سرمایه ملی است و صیانت از آن و توزیع عادلانه این سرمایه، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه شهروندان است.