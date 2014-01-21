شکست شاگردان دایی برابر گسترش فولاد/ پرسپولیس رو به سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دو بازی آغاز شد که تیم نفت در تهران سایپا را مغلوب کرد و گسترش فولاد در تبریز مقابل پرسپولیسبه پیروزی دست یافت.

در تبریز دو تیم گسترش فولاد و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام (ره) برابر هم به میدان رفتند که تیم گسترش فولاد تبریز با تک گل دقیقه 57 مهرداد بایرامی برابر پرسپولیس به پیروزی دست یافت. این ششمین شکست فصل جاری تیم پرسپولیس بود.

در نیمه نخست این مسابقه دو تیم موقعیت‌هایی زیادی را بدست آوردند اما اشتباهات مهاجمان و عدم از خودگذشتگی آنها خصوصا در تیم گسترش فولاد، مانع باز شدن دروازه تیم رقیب شد. البته ضربه پیام صادقیان در دقیقه 18 به تیر افقی دروازه گسترش فولاد برخورد کرد که این مهمترین اتفاق نیمه نخست بود.

نیمه دوم با حملات پرسپولیسی‌ها همراه بود که در دقیقه 59 سیدصالحی یک موقعیت صددرصد گلزنی را از دست داد. توپ برگشتی با ارسال مصطفی اکرامی از جناج راست پرسپولیس، مهرداد بایرامی را در موقعیت تک به تک قرار داد که این مهاجم جوان با یک بغل پا دروازه پرسپولیس را باز کرد.

بعد از این گل، تیم پرسپولیس حملات بسیاری را روی دروازه تیم میزبان انجام داد اما گسترشی‌ها ضمن روی آوردن به کارهای دفاعی و دل بستن به ضد حملات توانستند گل برتری خود را حفظ کرده و با پیروزی برابر پرسپولیس، 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنند.

در دیگر بازی عصر امروز، تیم فوتبال نفت تهران برابر سایپا البرز به برتری 2 بر یک دست یافت. علی قربانی (11) و هادی نوروزی (69) برای نفت تهران و مهدی جعفرپور (56) برای سایپا در این بازی گل زدند.

با این نتایج جدول رده‌بندی لیگ برتر به شرح زیر تغییر کرد:

1- استقلال تهران 45 امتیاز

2- فولاد خوزستان 43 امتیاز

3- پرسپولیس 41 امتیاز - تفاضل گل 13+ (یک بازی بیشتر)

4- نفت تهران 41 امتیاز - تفاضل گل 11+

5- سپاهان اصفهان 40 امتیاز

6- تراکتورسازی تبریز 37 امتیاز

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14- راه‌آهن سورینت 19 امتیاز - تفاضل گل 13-

15- فجرسپاسی شیراز 19 امتیاز - تفاضل گل 15-

16- مس کرمان 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 01/11/92

* فولاد خوزستان صفر - مس کرمان صفر (در پایان نیمه نخست)

یکشنبه - 06/11/92

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

* صبای قم - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن سورینت، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* سپاهان اصفهان - استقلال خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال تهران - ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16:55، ورزشگاه آزادی