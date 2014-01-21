باقری: پرسپولیس از کورس قهرمانی دور شد/ دایی در شرایط سختی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که به جای علی دایی در نشست خبری بعد از دیدار این تیم برابر گسترش فولاد تبریز در نشست خبری حضور یافته بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: به خاطر گرفتن 3 امتیاز این بازی به کادرفنی و بازیکنان گسترش فولاد تبریک می‌گویم و امیدوارم در ادامه راه هم موفق ظاهر شوند.

وی در ادامه افزود: امروز یکی از بدترین بازی‌هایی بود که از پرسپولیس در این فصل دیدیم. شاید بازیکنی نبود که در این بازی عملکرد خوبی داشته باشد. این مسائل باعث شد در این بازی 3 امتیاز را کسب نکنیم و از کورس قهرمانی عقب بی‌افتیم، نفت هم امروز برنده شده و شرایط مان سخت‌تر شد.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: بازی مهمی را در جام حذفی پیش رو داریم و باید در این چند روز بازیکنان را برای آن مسابقه سخت آماده کنیم.

وی در مورد عدم حضور دایی در نشست خبری هم تاکید کرد: تحریمی در کار نیست. البته به تیم و مربی‌مان حق بدهید. پرسپولیس در سه هفته گذشته نتیجه لازم را نگرفته و علی دایی به خاطر این نتایج در شرایط سختی قرار دارد. به همین دلیل صلاح دانست من در نشست شرکت کنم.

باقری همچنین تاکید کرد: مسلما پرسپولیس قبل و بعد از دربی، خصوصا در این چند ساله نتوانسته شرایط خوب خود را پیدا کند و امروز هم یکی از دلایل ناکامی ما همین مساله بود. متاسفانه در 3 بازی گذشته خوب بازی نکردیم و نتیجه لازم را بدست نیاوردیم.

وی یادآور شد: باید در مسابقات آینده جام حذفی و لیگ برتر تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا نتایج و امتیازات لازم را بگیریم. با حرف زدن چیزی درست نمی‌شود و بازیکنان باید بدانند در چه تیمی بازی می‌کنند، تیمی که هواداران زیادی دارند و همه آنها منتظر نتیجه‌گیری پرسپولیس هستند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه به نکته جالب توجهی اشاره کرد: متاسفانه در 4 بازی گذشته، برخی از بازیکنان شرایط مطلوب را نداشتند. چند روز آینده با خودشان صحبت که مشکل چیست. بازیکنان باید در زمین بیشتر تلاش کرده و با انگیزه مضاعفی بازی کنند تا بتوانیم جوابگو انتظارات هواداران باشیم.

وی با بیان اینکه بازیکنان پرسپولیس خواسته‌های کادرفنی را در زمین اجرا نکردند، تاکید کرد: ما می‌دانستیم گسترش فولاد چگونه بازی می‌کند. آنها معمولا بسته بازی کرده و در ضد حملات خطرناک هستند که امروز هم این تاکتیک را از گسترش فولاد شاهد بودیم. آنها با همین حربه 3 امتیاز مسابقه را کسب کردند اما اگر بازیکنان ما آنچه را می‌خواستیم، ارائه می‌کردند، می‌توانستیم برنده بازی باشیم.

باقری در پاسخ به این سوال که آیا تراکتورسازی به شما پیشنهاد مربیگری داده؟، گفت: من فعلا در ابتدای راه هستم و تازه امسال به کادرفنی آمده‌ام و باید پله پله پیش بروم بنابر این نمی‌توانم مسئولیت تیمی را بپذیرم.

خبرنگاران تبریزی به دلیل مشکلاتی که در نشست خبری پیش از این بازی پیش آمده بود، نشست خبری عصر امروز علی دایی را تحریم کردند که به همین دلیل کریم باقری به جای او در نشست خبری شرکت کرد.

همچنین باقری در مورد بحث استعفای محمد رویانیان از مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس صحبتی نکرد.

دیدار تیم‌های فوتبال گسترش فولاد تبریز و پرسپولیس تهران که عصر امروز سه‎شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد، در نهایت با برتری یک بر صفر تیم میزبان به پایان رسید.