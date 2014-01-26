به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری 5 دیدار همزمان پیگیری شد که در یکی از مهمترین دیدارها تیم فوتبال سپاهان اصفهان در ورزشگاه خانگی برابر صنعتی خوزستان به پیروزی ارزشمندی دست یافت و به رده چهارم جدول صعود کرد تا پرسپولیس به رده پنجم سقوط کند.

در انزلی هم تراکتورسازی تبریز شکست مقابل ملوان را با تساوی عوض کرد تا پنجمین بازی بدون پیروزی‌اش در لیگ برتر را تجربه کند و فاصله امتیازی‌اش از بالانشینان بیشتر شود. ملوان هم با همین یک امتیاز در رده هفتم باقی ماند.

در یکی از مهمترین دیدارهای پائین جدول، صبای قم شکست 2 بر یک برابر داماش گیلان را با پیروزی 3 بر 2 عوض کرد و در این مسابقه به بردی ارزشمند دست یافت. با این پیروزی صبا خود را به رده دهم جدول رساند و داماش با ششمین باخت متوالی، به قعرجدول نزدیک‌تر شد.

در شیراز هم تیم راه‌آهن با تک گل فرزاد آشوبی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید، برابر فجرسپاسی پیروز شد و در این بازی 6 امتیازی پیروز شد. با توجه به توقف ذوب‌آهن در ورزشگاه آزادی، دو تیم راه‌آهن و ذوب‌آهن هم امتیازی شدند اما ذوب‌آهن به خاطر تفاضل گل بهتر در رده سیزدهم قرار گرفت و راه‌آهن در رده چهاردهم باقی ماند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

* صبای قم 3 - داماش گیلان 2

گل‌ها: مهدی مومنی (26)، روزبه چشمی (79) و فربد بهزاری کریمی (82) برای صبا - رضا کاردوست (26) و امین متوسل‌زاده (49) برای داماش

* فجرسپاسی شیراز صفر - راه‌آهن سورینت یک

گل: فرزاد آشوبی (40- پنالتی)

* ملوان بندرانزلی یک - تراکتورسازی تبریز یک

گل: مهدی دغاغله (28) برای ملوان - کریم انصاریفرد (50) برای تراکتور

* سپاهان اصفهان 3 - صنعتی خوزستان یک

گل‌ها: علی کریمی (35)، مهدی شریفی (45) و هادی عقیلی (70) برای سپاهان - مهدی خیری (76) برای صنعتی

* استقلال تهران صفر - ذوب‌آهن اصفهان یک

گل: محسن بیاتی‌نیا (24) برای استقلال

جدول رده‌بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 46 امتیاز - تفاضل گل 11+

2- فولاد خوزستان 46 امتیاز - تفاضل گل 10+

3- نفت تهران 44 امتیاز

4- سپاهان اصفهان 43 امتیاز

5- پرسپولیس 41 امتیاز

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

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13- ذوب‌آهن اصفهان 22 امتیاز - تفاضل گل 11-

14- راه‌آهن سورینت 22 امتیاز - تفاضل گل 12-

15- فجرسپاسی شیراز 19 امتیاز

16- مس کرمان 16 امتیاز