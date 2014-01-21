تهدید نتانیاهو برای ماجراجویی جدید در غزه و واکنش گروههای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المیادین، بنیامین نتانیاهو در دیدار با استفان هارپر نخست وزیر کانادا مدعی شد: رژیم اسرائیل با مهاجمان برخورد می کند. حماس و بقیه گروههای فلسطینی درس قبلی را فراموش کرده اند و ما به آنها در آینده نزدیک درس سخت و فراموش شدنی خواهیم داد.

وی اعلام کرد که اسرائیل زمینی به فلسطینی ها نخواهد داد.

از سوی دیگر ایهاب الغصین سخنگوی دولت منتخب فلسطین در غزه گفت: اشغالگران نمی توانند شروع کننده و پایان کننده معرکه باشند. مقاومت در جنگ سنگ سجیل پیروز شد توجهی به تهدیدات صهیونیستها ندارد و آماده رویارویی است.

فایز ابوعیطه سخنگوی جنبش فتح نیز اعلام کرد: با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی باید استراتژی واحدی برای دفاع از فلسطینی ها اتخاذ شود.

احمد المدلل عضو جهاد اسلامی فلسطین نیز گفت: فلسطینی ها با توجه به تهدیدات متوالی رژیم اسرائیل باید حول محور جهاد و مقاومت برای بازدارندگی ضد رژیم صهیونیستی جمع شوند.

وی بیان کرد: گروههای فلسطینی تهدیدات رژیم را جدی می گیرند.

از سوی دیگر مشیر المصری عضو حماس گفت: گروه های فلسطینی در حال رایزنی دائم برای اداره اوضاع با حکمت با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی برای اتخاذ وحدت مواضع فلسطینی هستند.

وی افزود: مقاومت آماده دفاع از ملت فلسطین با همه ابزار لازم است. ما از توان مقاومت آگاه هستیم و رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که جنگی علیه غزه به راه اندازد.