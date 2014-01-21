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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۴۴

تهدید نتانیاهو برای ماجراجویی جدید در غزه و واکنش گروههای فلسطینی

تهدید نتانیاهو برای ماجراجویی جدید در غزه و واکنش گروههای فلسطینی

تهدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره به راه انداختن جنگ جدید علیه ساکنان غزه واکنش گروه های فلسطینی را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المیادین، بنیامین نتانیاهو در دیدار با استفان هارپر نخست وزیر کانادا مدعی شد: رژیم اسرائیل با مهاجمان برخورد می کند. حماس و بقیه گروههای فلسطینی درس قبلی را فراموش کرده اند و ما به آنها در آینده نزدیک درس سخت و فراموش شدنی خواهیم داد.

وی اعلام کرد که اسرائیل زمینی به فلسطینی ها نخواهد داد.

از سوی دیگر ایهاب الغصین سخنگوی دولت منتخب فلسطین در غزه گفت: اشغالگران نمی توانند شروع کننده و پایان کننده معرکه باشند. مقاومت در جنگ سنگ سجیل پیروز شد توجهی به تهدیدات صهیونیستها ندارد و آماده رویارویی است.

فایز ابوعیطه سخنگوی جنبش فتح نیز اعلام کرد: با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی باید استراتژی واحدی برای دفاع از فلسطینی ها اتخاذ شود.

احمد المدلل عضو جهاد اسلامی فلسطین نیز گفت: فلسطینی ها با توجه به تهدیدات متوالی رژیم اسرائیل باید حول محور جهاد و مقاومت برای بازدارندگی ضد رژیم صهیونیستی جمع شوند.

وی بیان کرد: گروههای فلسطینی تهدیدات رژیم را جدی می گیرند.

از سوی دیگر مشیر المصری عضو حماس گفت: گروه های فلسطینی در حال رایزنی دائم برای اداره اوضاع با حکمت با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی برای اتخاذ وحدت مواضع فلسطینی هستند.

وی افزود: مقاومت آماده دفاع از ملت فلسطین با همه ابزار لازم است. ما از توان مقاومت آگاه هستیم و رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که جنگی علیه غزه به راه اندازد.

کد مطلب 2218794

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