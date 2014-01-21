به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی بعد از پیروزی تیم فوتبال استقلال مقابل ذوب آهن در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی در نشست خبری اظهار داشت: یک بازی خوب و فیزیکی بود. دو تیم بر اساس کار تاکتیکی و پرس تیمی برنامه‌های خود را پیش بردند. وقتی به گل رسیدیم، از آن محافظت کردیم هرچند ذوب آهن به ما فشار آورد. البته از وقتی تقوی به ذوب آهن آمده، این تیم با برنامه تر شده است.

وی درباره صحنه پنالتی ذوب آهن هم تاکید کرد: فکر می کنم پنالتی که داور گرفت اصلا پنالتی نبود. ان شاءالله که من اشتباه کرده باشم. ذوب آهن هم می‌توانست برنده باشد ولی باید این بازی را فراموش کنیم تا در لیگ هم در کورس قهرمانی باقی بمانیم.

قلعه نویی درباره بردهای کم گل استقلال خاطرنشان کرد: ما بر اساس داشته‌هایمان کار را جلو می‌بریم. این هم هنر کادر فنی تیم است که بر اساس داشته‌هایش طراحی می‌کند. ما هم فوتبال هجومی را دوست داریم و به قول شما وقتی در سپاهان بودیم سه، چهار گل می‌زدیم. الان هم مترصد این هستم استقلال به آن حالت برگردد ولی چون شرایط لیگ و جام حذفی حساس است، باید اینطوری پیش برویم. فقط ما نیستیم که با یک گل پیروزی می شویم و تیم‌های دیگر هم همین هستند.

سرمربی استقلال با تشکر از بازیکنان و هواداران تیمش تصریح کرد: بازیکنان من سربازان واقعی خانواده استقلال هستند. از آنها تشکر می‌کنم. از تماشاگران و هواداران هم تشکر می‌کنم که امروز از ما حمایت کردند. امروز در ورزشگاه نقش جهان فحاشی هم ندیدیم و فضای قشنگی در فولادشهر دیدیم.

نشست خبری قلعه نویی پس از ارائه توضیحاتی در مورد دیدار با ذوب آهن به بازی هفته گذشته استقلال با پرسپولیس و انتقادهای شدید از تساوی دربی کشیده شد. سرمربی استقلال با تکرار بخشی از ادعاهای گذشته خود و با حمله شدید به برنامه نود و عادل فردوسی پور،گفت: فوتبال مثل شطرنج است و ما در دربی به یکی از اهدافی که می‌خواستیم رسیدیم. آنها هرچه می‌خواهند بگویند. یکسری آقایان از اینکه جمعیت به ورزشگاه آمد، ناراحت شدند.

قلعه نویی ادامه داد: دو هفته قبل از دربی یکسری از قلم به دستان و افرادی که تریبون داشتند، می‌خواستند دربی را بُکُشند. در حالی که دربی هم فیزیکی بود و هم تاکتیکی و سرعت مسابقه آنقدر بالا بود که خوشحالم سوپراستارهای سینما و تلویزیون هم آن را دنبال می‌کردند.

وی افزود: نمی دانم چه داستانی است که همه دنبال لوث کردن دربی هستند ولی این بازی هرسال هم داغتر می‌شود. هرچه هنرمند هم بود درباره بازی اظهار نظر فنی کرد. این کار قشنگ است ولی افرادی که تلاش می‌کنند دربی را بی کیفیت نشان بدهند، یکساعت و نیم برنامه خود را با این بازی پُر می‌کنند.

وی ادامه داد: هرکاری کنید استقلال و پرسپولیس سرمایه های فوتبال ما هستند و هر ترفندی بزنید تماشاگران به ورزشگاه می آیند. این همه برنامه برای این بود که در دربی تماشاگران به ورزشگاه نیایند و خودشان فکر نمی کردند حتی 50 هزار تماشاگر هم به ورزشگاه بیاید در حالی که نزدیک به 90 هزار نفر به آزادی آمده بودند.

سرمربی استقلال همچنین تاکید کرد: اینها همه بهانه است. اگر من در دربی پیروز می شدم آقایان سکته می کردند. آنها دنبال ضربه زدن به قلعه نویی بودند و کاری به دربی ندارند. خدا را گواه می گیرم که اگر در دربی پیروز می شدیم و یا با یک یا دو گل حریف را شکست می دادیم با مدل های دیگری مرا می زدند.

امیر قلعه نویی خاطرنشان کرد: هفت - هشت سال است که آقایان را شناخته ام. شما هم کسانی که در این برنامه اسطوره سازی می کنند را در آینده می شناسید.

یکی از خبرنگاران از قلعه نویی درباره استقبال کم تماشاگران در سایر مسابقات سوالی را پرسید. سرمربی استقلال خطاب به وی گفت: الان در بازی استقلال با ذوب آهن هواداران به ورزشگاه آمدند یا خیر؟

این خبرنگار در واکنش به پاسخ قلعه نویی گفت که تعداد هواداران در این بازی بسیار کم بوده و به عنوان مثال در بازی های تراکتورسازی هم استقبال زیادی از این تیم نمی شود.

سرمربی استقلال مجددا گفت: به هر حال امروز یکسری هواداران به ورزشگاه آمدند اما اینکه در تبریز چه اتفاقی افتاده به من ربطی ندارد شما همین الان ورزشگاه نقش جهان را درست کنید در بازی با سپاهان 50 هزار هوادار به ورزشگاه می آید. در بازی استقلال و تراکتور 90 هزار نفر به ورزشگاه آمدند و در بازی بعدی ما هم با حضور 100 هزار تماشاگر برگزار می شود.

قلعه نویی گفت: فوتبال را از خانواده بیرون نکشیم. اینها برنامه دارند تا فوتبال را از خانواده ها بیرون بکشند. در همین برنامه(90) می گویند دربی مساوی شد و منتقد می آورند که چهار دربی بدون گل مساوی تمام شده است در حالی که فوتبال شطرنج است و باید براساس موجودی خودتان تصمیم بگیرید. آن موقع که من با سپاهان در هر مسابقه سه - چهار گل می زدم آقایان کجا از من تعریف کردند. من به غول آسیا یعنی تیم الجزیره با مربیگری براگا 9 گل زدم. چرا آن موقع از من چیزی نگفتند و چیزی ننوشتند. در حالی که اگر یک خارجی بود مجسمه اش را می ساختند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه پایش را از انتقادات به 90 فراتر گذاشت و ادامه داد: یکسری با امیر قلعه نویی مشکل دارند. آنها نمی خواهند فوتبال شکل بگیرد. هدف آنها این است که جوانان به جای استادیوم به سمت پارک ها بروند.

قلعه نویی خاطرنشان کرد: جالب است اگر دربی بی کیفیت بود چرا آن همه هنرمند درباره آن اظهار نظر فنی می کنند. البته خوب است که همه درباره فوتبال اظهار نظر کنند ولی صحبت من این است که اگر دربی بد است چرا 10 ستاره سینما و تلویزیون دور هم جمع می شوند و آن را تماشا می کنند. البته برنامه خوبی بود و از دیدن آن لذت بردم که هنرمندان دور هم جمع شده بودند.

وی ادامه داد: به نظر من روز دربی روز مرگ آقایان بود که 90 هزار نفر به ورزشگاه آمدند. این برنامه ها هم از روی حرص شان ساخته شده بود.

امیر قلعه نویی در پایان در پاسخ به این پرسش که آرش برهانی را روی فشار تماشاگران وارد زمین کرده است با خنده گفت: شما اینطور فکر کنید!