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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۷

حاشیه های دیدار ذوب آهن - استقلال؛

نجات یک هوادار و درخواست استقلالی‌ها به خاطر رحمتی

نجات یک هوادار و درخواست استقلالی‌ها به خاطر رحمتی

اصفهان – خبرگزاری مهر، هواداران تیم فوتبال استقلال تهران در شعارهایی خواستار بازگشت سیدمهدی رحمتی دروازه بان این تیم به تیم ملی فوتبال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور به شرح ذیل است:

* هادی مباشری نماینده فدراسیون در مسابقه امروز دو تیم معاون سابق باشگاه استقلال به شمار می آید و این مساله توجه برخی خبرنگاران اصفهانی را به خود جلب کرد.

* ذوب آهن با نصب بنر خوشآمدگویی به امیر قلعه نویی در رختکن تیم استقلال و دادن دسته های گل به وی حضور استقلالیها در اصفهان را خوشآمد گفت.

* ذوبی ها روز گذشته نیز توسط مدیرعامل باشگاه خود به استقبال قلعه نویی رفته بودند.

* در بازی ذوب آهن و استقلال یکی از هواداران ذوب آهن بین نرده های ورزشگاه فولادشهر اصفهان گیر کرده بود و با تلاش نیروهای آتش نشانی نجات پیدا کرد.

* تماشاگران استقلال تهران با شعارهای تیم ملی بی سید نمی خواهیم خواستار بازگشت مهدی رحمتی به تیم ملی فوتبال کشور شدند.

* مهدی رجب زاده مهاجم ذوب آهن به دلیل مصدومیت در این دیدار برای تیم اصفهانی به میدان نرفت.

* دو هوادار تیم استقلال با لباس محلی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کردند.

کد مطلب 2218869

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