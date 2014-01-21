به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاههای کشور به شرح ذیل است:

* هادی مباشری نماینده فدراسیون در مسابقه امروز دو تیم معاون سابق باشگاه استقلال به شمار می آید و این مساله توجه برخی خبرنگاران اصفهانی را به خود جلب کرد.

* ذوب آهن با نصب بنر خوشآمدگویی به امیر قلعه نویی در رختکن تیم استقلال و دادن دسته های گل به وی حضور استقلالیها در اصفهان را خوشآمد گفت.

* ذوبی ها روز گذشته نیز توسط مدیرعامل باشگاه خود به استقبال قلعه نویی رفته بودند.

* در بازی ذوب آهن و استقلال یکی از هواداران ذوب آهن بین نرده های ورزشگاه فولادشهر اصفهان گیر کرده بود و با تلاش نیروهای آتش نشانی نجات پیدا کرد.

* تماشاگران استقلال تهران با شعارهای تیم ملی بی سید نمی خواهیم خواستار بازگشت مهدی رحمتی به تیم ملی فوتبال کشور شدند.

* مهدی رجب زاده مهاجم ذوب آهن به دلیل مصدومیت در این دیدار برای تیم اصفهانی به میدان نرفت.

* دو هوادار تیم استقلال با لباس محلی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کردند.