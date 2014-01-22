برنامه های دهه فجر ساوجبلاغ با محوریت مردم برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی در نشست ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان ساوجبلاغ که شامگاه سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با بیان اینکه برنامه های دهه فجر امسال به صورت گسترده و با محوریت مردم اجرا خواهد شد، گفت: تاثیر برنامه های این دهه زمانی مضاعف است که به صورت مردمی و با محوریت مردم اجرا شود.

وی اظهار داشت: در طول 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مردم نقشی کلیدی در عرصه های مختلف و برهه های حساس تاریخ انقلاب داشتند و حضور مردم سبب شد امروز ایران اسلامی به عنوان یک قدرت انکارناپذیر در جهان خودنمایی کند.



وی افزود: در برگزاری آیین ایام‌الله دهه فجر کمیته‌ها نقش هماهنگی و جهت‌دهی را دارند و مردم نقش اصلی و محور برگزاری و اجرای جشن‌‌ها هستند.



حدادی از اجرای 250 برنامه فرهنگی در دهه فجر در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد و با تاکید بر اینکه مسئولان باید فقط بستر اجرای برنامه ها را فراهم کنند، گفت: در برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه‌های دهه مبارک فجر به گونه‌ای عمل شود تا مردم و نسل جوان بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار گیرند و ارزش‌های انقلاب حفظ و به نسل جوان منتقل شود.



وی افزود: با هدف افزایش کیفی و اثربخشی برنامه ها، عملکرد کمیته‌ها ارزیابی می شود تا جشن های سالگرد پیروزی انقلاب با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

فرماندار ساوجبلاغ دهه فجر را فرصتی مناسب برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل جوان دانست و گفت: تبیین آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی، معرفی شهدای قبل از انقلاب و برائت از دشمنان باید در برنامه‌های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد.

بهره برداری از طرح های تولیدی و اشتغالزایی در دهه فجر

حدادی همچنین تشریح ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) را ضروری خواند و اظهار داشت: امام راحل از گنجینه‌های ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران است و باید با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی این رهبر بزرگ نسل جوان کشور را با این شخصیت فرزانه آشنا کرد.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ در دهه فجر امسال 56 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 411 میلیارد تومان در مناطق روستایی و شهری این شهرستان به بهره برداری می رسد که بیشتر این طرحها در زمینه تولیدی و اشتغالزایی است.





