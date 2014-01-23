«فرجام سفر طولانی طوبا» در تئاتر فجر مشخص می شود/ ارائه اثری ملی با هنرمندانی از شهر قم

محسن حسن زاده کارگردان نمایش « فرجام سفر طولانی طوبا» درباره چگونگی انتخاب بازیگران این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: تمرینهای این نمایش را از شهریور ماه با بازیگرانی تهرانی آغاز کردم اما با توجه به خصوصیات متن متوجه شدم که باید از بازیگران دیگری برای ایفای نقش استفاده کنم. بنابراین با بازیگران شهر قم تمرین های کار را آغاز کردم.

وی افزود: پیش از این با همین بازیگران این نمایشنامه را در پانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی نمایشنامه خوانی کرده بودم بنابراین با شیوه بازی آنها آشنایی داشتم. بعد از اجرای نمایشنامه خوانی تصمیم جدی برای اجرای صحنه ای این اثر نمایشی گرفتم چون در واقع اجرای این نمایش یکی از مهمترین آرزوهای زندگی ام است. احساس می کنم علیرضا نادری در این نمایشنامه ناگفته هایی را از یک منطقه و جغرافیای خاص بیان کرده است که همیشه حرف دل من بوده اما هنر روی کاغذ آوردن آن را نداشتم.

این کارگردان متذکر شد: در عین روابط ناتورالیستی که در این اثر وجود دارد ساختار کار کاملا مدرن طراحی شده است. زمان نگارش این نمایشنامه به دهه 70 باز می گردد و چنین متن مدرنی در آن سالها بسیار پیشرو به حساب می آمده است. بسیاری در آن زمان، تجربه ای که نادری در این نمایشنامه داشته است را اشتباه تلقی می کردند چون کمتر کسی این ساختار را برای اثرش انتخاب می کرده است.

حسن زاده ادامه داد: علیرضا نادری متن نمایشنامه را بر مبنای فرهنگ یک روستای کویری نزدیک شهر قم نوشته است. روستایی کاملا ناشناخته که با وجود اینکه تنها یک ساعت با پایتخت فاصله دارد اما کسی از وجودش خبر ندارد. اجرای این اثر نمایشی با بازیگران شهر قم برای من تازگی زیادی داشت بنابراین با وجود سختی های رفت و آمد پذیرفتم که با این گروه نمایش را به صحنه ببرم.

مدیر روابط عمومی تئاتر شهر عنوان کرد: احساس می کنم بهترین تصمیم زندگی ام را در رابطه با اجرای این اثر نمایشی و انتخاب بازیگران کار گرفته ام. در این نمایش از گویشی استفاده شده که تا به حال کمتر به گوش تماشاگران خورده است گویشی که در عین ناشناخته بودن قابل فهم است. معتقدم این نمایش از جمله آثاری است که می تواند به عنوان نمایشی ملی معرفی شود. اهالی تئاتر سالهاست که به دنبال تعریف درستی از نمایش ملی هستند اما متاسفانه نمایش ملی ما با ارائه یکی سری از شکل های نمایش ایرانی محدود شده است.

وی یادآور شد: «فرجام سفر طولانی طوبا» می تواند به عنوان یک اثر ملی در تئاتر ایران معرفی شود چون ویژگی های یک نمایش ملی را دارد. شاید زمان رویدادهای نمایش به قبل از انقلاب باز گردد اما این اثر تاریخ مصرف ندارد و متعلق به دوره خاصی نیست که این کار نشان دهنده هنر نادری است.

حسن زاده در پایان صحبتهایش گفت: در طول تمرین های این نمایش علاوه بر هنرمندان با تجربه تئاتر قم، حوزه هنری استان نیز کم فراوانی به من کرد که از آنها سپاسگزارم. احساس می کنم این اتفاق از دل تئاتر قم بیرون آمده و خوشحالم که اهل شهری هستم که هنرمندانش با یکدیگر هم دل هستند.

احمد سلیمانی، مجید امیری، حمید لاجوردی، الهام رسولی، زکیه بهبهانی، مهدی نیک‌روش، جواد پیروزی، حسن اردستانی، محمد کربلایی، صدیقه مشایخی، فائزه حسینی، زینب آهنگ، مهدی جوانمردی، مصطفی چالوک، سید جواد هاشمی‌نژاد و تعدادی از هنرجویان رشته تئاتر به عنوان بازیگر در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

مدت زمان نمایش "فرجام سفر طولانی طوبا" 110 دقیقه است و به عنوان یکی از آثار بخش چشم انداز تئاتر ایران جشنواره فجر پنجشنبه سوم بهمن ماه در دو نوبت 18 و 20:30 در تالار چهارسو روی صحنه می‌رود.