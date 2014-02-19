علیرضا نادری در قم تجلیل شد/ فرهنگی کردن فضای شهرها با کمک تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور حجت الاسلام بنایی معاون استاندار قم، اسماعيل زارعي کوشا فرماندار و محمدعلی خبری دبیر کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی به همت حوزه هنری استان قم و با همکاری بنیاد «قم پژوهی» در موسسه «طلوع مهر» قم برگزار شد.



علیرضا نادری در این مراسم پس از صحبت های مدیر حوزه هنری و معاون استاندار قم، یادآور شد: برای کسانی که رویاهای بزرگ در سر می پرورانند جوایز یک جشنواره ارزش چندانی ندارد.



نویسنده «فرجام سفر طولانی طوبا» با اشاره به تلاش عوامل نمایش برای اجرای این اثر گفت: رویای این جوان ها را به همین موفقیت محدود نکنیم. ما نیاز به آواهای مادرانه داریم که امیدبخش است. من 21 سال پیش با توجه اینکه مدتی در این منطقه زندگی کردم اثری نوشتم که تجلی آواهای مادرانه من بود.



این نمایشنامه نویس با بیان اینکه همواره تکرار می شود که قم مرکز فقاهت و علم است، تصریح کرد: این مسائل باید به عمل برسد تا واقعیت یابد در غیر این صورت تکرار تکرارهاست.



نادری افزود: فضای قم، شهری فرهنگی را نشان نمی دهد به همین دلیل باید تئاتر در هنر قم جریان و بازتاب داشته باشد تا فضای هنری در این شهر عینی شود.



نویسنده آثاری چون «پچپچه‌های پشت خط نبرد» و «کوکوی کبوتران حرم» تأکید کرد: واقعیت این است با وجود اینکه چهره های مطرح و تحصیلکرده هنری در این شهر حضور دارند ولی هنوز جایگاه قم در هنر ایرانی شناخته نشده است.



در ادامه این مراسم محمدعلی خبری و محسن حسن زاده نویسنده و کارگردان این نمایش نیز به ایراد سخن پرداختند. در پایان نیز پس از تقدیر از علیرضا نادری از تمامی عوامل گروه نیز با اهدای لوح های تقدیر از طرف نهادهای مختلف استانی قم، تجلیل شد.



نمایش «فرجام سفر طولانی طوبا»، حائز رتبه‌های بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه، تقدیر بخش نمایشنامه نویسی و تقدیر بخش بازیگری مرد در سی و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر شد.