به گزارش خبرنگار مهر، حسن مرادی عصر چهارشنبه در افتتاح کارگاه آموزشی اساتید دانشگاه‌های استان همدان با محوریت موضوع جنگ نرم اظهار داشت: نخستین کارکرد دانشگاه کارکرد علمی است به طوری که نقش آن در تار و پود جامعه ملموس است.

وی افزود: فلسفه وجودی دانشگاه در مجموعه آموزش عالی اندیشه‌محوری، تولید علم و دانش، اعتدال علمی، ایفای نقش اساسی در جهت‌بخشی به حرکت‌های فکری، اعتقادی و سیاسی جامعه است.

جانشین سازمان بسیج اساتید کشور با بیان اینکه رسالت دانشگاه برقراری روابط علمی، فرهنگی، سیاسی در سطح منطقه و جهان، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور است، انسان‌سازی، تولید علم، ایجاد فرهنگ و نخبه‌پروری در جامعه را از اهداف دانشگاه برشمرد.

در کشور 223 واحد آموزشی و 120 هزار استاد وجود دارد

مرادی با اشاره به اینکه در کشور 223 واحد آموزشی و 120 هزار استاد وجود دارد، اذعان داشت: با این آمار، دانشگاه به عنوان یک پدیده بی‌بدیل در تحولات جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه چه از لحاظ آفندی و چه از لحاظ پدآفندی و قرارگیری در مسیر مقابله با دشمن جایگاه بالایی دارد به طوری که نمی‌توان برای آن جایگزینی را پیدا کرد، گفت: اساتید و دانشجویان از ارکان‌های اصلی دانشگاه هستند که می‌توانند در مقابله با جنگ نرم اثرگذار باشند.

وی جنگ نرم را به عنوان یک رفتار اجتماعی و دانشگاه را به عنوان یک پدیده اجتماعی دانست و گفت: جنگ نرم را باید در چارچوب تلاش دشمن برای براندازی جمهوری اسلامی ایران تحلیل کرد.

مرادی تغییر و دگرگونی نظام حاکم و جایگزینی نظام مورد نظر که با استفاده از روش‌ها و ابزارهای نظام انجام شده و تحت عنوان براندازی سخت از آن نام برده می‌شود را یکی دیگر از این تحلیل‌ها برشمرد.

وی براندازی نرم را از دیگر روش‌های تحلیل جنگ نرم و دانشگاه دانست و گفت: براندازی نرم با استفاده از روش‌ها و ابزارهای غیر خشن در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با راهکارهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یکی از اهداف جنگ نرم دشمن دانشگاه‌هاست

جانشین سازمان بسیج اساتید کشور اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه، یکی از اهداف جنگ نرم دشمن دانشگاه‌هاست.

وی نسبت دانشگاه و جنگ نرم را یک نسبت راهبردی دانست و گفت: دانشگاه به عنوان یک پدیده اجتماعی و جنگ نرم به عنوان یک رفتار اجتماعی است که دانشگاه به مثابه ابزاری برای جنگ نرم و به عنوان هدف، منبع و بستر ساز جنگ نرم به شمار می‌آید.

مرادی بیان داشت: سرعت پیشرفت‌های ایران نسبت به تحریم‌ها بسیار زیاد است و این موضوع دشمن را نگران کرده است.

جانشین سازمان بسیج اساتید کشور اذعان داشت: فرماندهان جنگ نرم باید با شناخت مسائل کلان، شناسایی دشمن و کشف اهداف او، طراحی کلان انجام دهند و بر اساس این طراحی حرکت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز با اشاره به اینکه سبک زندگی امروز به سمت زندگی غربی پیش می‌رود، گفت: باید به اصل و ریشه اسلامی ـ ایرانی خود برگردیم.

سعید جامه‌بزرگی اظهار داشت: ایران ثابت کرد در جنگ‌های سخت به خوبی مقاومت کرده و قدرت‌های بزرگ نتوانسته‌اند قدرت خود را بر این کشور تحمیل کنند.

وی افزود: ایران با مقابله با رژیم طاغوت و جنگ با عراق توانست امروز الگویی برای مقابله با جنگ سخت و نرم در منطقه ارائه دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با اشاره به اینکه سبک زندگی امروزه به سمت زندگی غربی پیش می‌رود، عنوان کرد: مقالات ارائه شده در این کارگاه سبک زندگی را ارائه می‌دهد که باید به اصل و ریشه اسلامی ایرانی خود برگردیم.

جنگ نرم به آرامی در بین جوانان و خانواده‌ها راه پیدا کرده است

وی به مقابله با جنگ نرم تأکید کرد و افزود: جنگ نرم به آرامی در بین جوانان و خانواده‌ها راه پیدا کرده و ارزش‌ها و باورهای آن‌ها را تحت شعاع قرار داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی مقابله با جنگ نرم اظهار داشت: این کارگاه بیست و سومین کارگاه با محوریت موضوع جنگ نرم در کشور است که به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می‌شود.

معاون اجرایی کارگاه آموزشی اساتید دانشگاه‌های همدان نیز بسیج را یک نیروی بازدارنده در کشور دانست و بیان کرد: سازمان بسیج اساتید نخستین نهادی است که به مقابله با ابعاد جنگ نرم پرداخته است.

علی ارجمندیان بسیج را یک نیروی قدرتمند استراتژیک دانست و تصریح کرد: نیروی بسیج می‌تواند توان نظامی کشور را برای مقابله با جنگ نرم در کشور بالا ببرد.

وی بیان کرد: آمریکا می‌داند در مقابل ایران با جنگ سخت نمی‌تواند به اهداف خود برسد، بنابراین از طریق جنگ نرم وارد شده است.

وی اساتید دانشگاهی را فرماندهان مقابله با جنگ نرم برشمرد و گفت: اساتید دانشگاه‌ها به عنوان فرماندهان جنگ باید آگاهی‌های لازم در این خصوص را داشته باشند که این کارگاه با هدف آگاهی‌بخشی به اساتید دانشگاهی برای مقابله با این جنگ برگزار می‌شود.