به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی باقری افزود با راه‌اندازی سامانه جامع موقوفات اطلاعات کاملی از موقوفات موجود در استان گردآوری شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سامانه جامع همه اطلاعات مربوط به موقوفات استان ثبت شده است، اضافه کرد: وارد کردن اطلاعات موقوفه و مکان متبرکه، پرونده‌های ثبتی و منفعتی یا انتفاعی بودن موقوفات از دیگر اطلاعات ثبت شده در این سامانه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در ادامه با اشاره به ثبت اطلاعات هیئت امنای بقاع متبرکه و اطلاعات اسناد مالی موقوفات و بقاع متبرکه نیز وارد این سامانه اذعان داشت: اطلاعات بقاع متبرکه و همچنین سند اجاره نیز در این سامانه ثبت شده است.

حجت الاسلام باقری، گفت: در حال حاضر در استان زنجان 2 هزار و 436 موقوفه وجود دارد.باقری با اشاره به اینکه از مجموع موقوفات استان زنجان 950 مورد منفعتی است، بیان داشت: همچنین از این تعداد 318 مورد درآمددار است.

وی با بیان اینکه بیشترین موقوفات از نظر تعداد در مرکز استان متمرکز است، خاطرنشان کرد: همچنین از نظر ارزشی نیز قیدار دارای بیشترین موقوفات است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در ادامه با اشاره به وجود بیش از100 بقعه متبرکه در استان زنجان بیان کرد: طی سال برنامه‌های مختلفی در این مکان‌های مقدس اجرایی می‌شود.

حجت الاسلام باقری، به برگزاری بیش از 35 برنامه فرهنگی در بقاع متبرکه استان اشاره داشت و گفت: از جمله برنامه‌های اجرایی در بقاع و امامزاده‌های استان طرح آرامش بهاری، طرح بصیرت عاشورایی، سوگواره یاس نبوی، برنامه نشاط معنوی است.

وجود 44 موقوفه در شهرستان خدابنده

رئیس اداره اوقاف شهرستان خدابنده از وجود 44 موقوفه در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام حسن رضا محمدی اظهار کرد: اداره اوقاف شهرستان خدابنده در ر استای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف اقدامات مختلفی را در شهرستان انجام می دهد.



وی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده در طول سال اشاره کردوگفت: سوگواری یاس نبوی، نشاط معنوی و برگزاری کلاس‌های آموزشی قرآن و ورزش از دیگر اقداماتی است که توسط این اداره صورت گرفته است.



رئیس اداره اوقاف شهرستان خدابنده ،با بیان اینکه هریک از این برنامه ها به مناسبت های مختلف در استان اجرا می شودگفت: خوشبختانه استقبال مردم به ویژه نسل جوان از این برنامه ها مطلوب است.



حجت الاسلام محمدی، جذب جوانان به اجرای چنین برنامه هایی را ناشی از برنامه ریزی صحیح مسئولان اوقاف عنوان کرد و گفت: مسئولان اوقاف در تلاش هستند علاوه بر توسعه موقوفات به ترویج فرهنگ وقف نیز بپردازند، زیرا فرهنگ سازی این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش موقوفات دارد.



وی با بیان اینکه درحال حاضر 44 موقوفه در شهرستان خدابنده وجود داردگفت: مهم‌ترین موقوفه شهر قیدار بقعه قیدار النبی (ع) است که هر ساله گردشگران و علاقه مندان بسیاری را به خود جذب می‌کند.

بازسازی و تعمیر بقاع متبرکه از اهم برنامه های اوقاف است.