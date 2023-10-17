به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در همایش وقف، بقاع متبرکه و امنیت که به منظور بررسی ابعاد صیانت و حفاظت از اراضی موقوفات و امنیت بقاع متبرکه در هتل بزرگ ارم برگزار شد با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: قرآن کریم می‌فرماید: ای پیامبر به آنها بگو منت نگذارید و نگویید ما مسلمان شدیم چرا که خدا قلب و درون شما را هدایت کرد و به سمت اسلام سوق داد تا بتوانید به سوی خدا بروید. همچنین در آیه دیگر می‌فرماید خدا بر مؤمنان منت گذاشت که رسولی فرستاده که آنها را هدایت کند. وجود پیامبر برای جامعه بشری رحمت بود و خدا واژه منت را به کار برد و فرمود رسول از بین شما مردم انتخاب شد که شما را با حقیقت آشنا کند؛ حقیقت انطباق فرامین دین با عالم هستی است. از این رو خدا از کسی راضی می‌شود که به دین معتقد باشد. پیامبر مسیر الی الله را ترسیم و مردم را به سوی آن هدایت می‌کند ما باید این مسیر را طی کنیم تا به رضایت الهی دست یابیم و شهدا این مسیر را طی کردند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دوم به وقایع غزه اشاره و تصریح کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید اگر مجروح شدید دشمن هم صدمه خورد؛ در واقعه اخیر دشمن صدمه شدید خورد و نباید به این مهم بی توجه بود.

وی با اشاره به اینکه این سازمان نه بودجه دولتی و نه نفت دارد تصریح کرد: سازمان اوقاف منابعی که در اختیار دارد همه از حوزه وقف است. وقف تعریف مشخصی دارد و آن حبس مال است. فردی که حبس مال می‌کند رابطه خود را با مال قطع می‌کند و در جهتی که لازم دانسته به نیت قرب صرف می‌شود و عین آن حفظ می‌شود. حبس مال مالکیت شانی است و مالکیت شخصی نیست از این رو تغییر وقف امکان پذیر نیست. اولین گزاره در سازمان اوقاف حفظ موقوفه و به سود رساندن آن است.

وجود ۲۱۳ هزار موقوفه در ایران

خاموشی با بیان اینکه بیش از ۲۱۳ هزار موقوفه وجود دارد اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب وقف پول را تأیید کردند و پول امروز همان عین است طی دو سال اخیر موقوفات پولی فراوانی صورت گرفت. حفظ موقوفات بر متولیان لازم الاجراست. کارکرد سازمان حفظ اعیان است.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر توانستیم اسناد ثبتی بگیریم تا این اسناد تبدیل به تک برگ و سپس به کاداستر خواهد شد. افزایش منافع یکی دیگر از اهداف سازمان است امروز چندین برابر گذشته موقوفات درآمد دارد و هدف ما این است که این رقم تا آخر سال به ۱۰ هزار میلیارد برسد. هدف دیگر اجرای نیات واقفین است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه وقف را مهمترین مبلغ مولد سازی وقف دانست و گفت: بیش از ۸ هزار بقعه در کشور وجود دارد و بودجه شخصی نوشتن برای بقاع مد نظر سازمان است.

در ادامه سید حسن کریمی مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه تهران گفت: امنیت مفهوم عام است که در جامعه معنای مختلفی دارد. دشمن نیز همواره تلاش می‌کند در بقاع متبرکه اقدام به ایجاد ناامنی کند. دشمن در زمینه ناامن سازی ابتدا هدف را می‌یابد و سپس اقدام به پیاده سازی طرح خود می‌کند اما به دلایل مختلف همیشه در این زمینه موفق نمی‌شود.

وی افزود: امروز ۳۱۳ بقعه متبرکه در استان تهران وجود دارد که توسعه کمی و کیفی آنها یکی از وظایف سازمان اوقاف به شمار می‌رود تا فضایی امن و آرام برای مردم در این مکان‌های مقدس فراهم کند.

کریمی با بیان اینکه همه نهادهای امنیتی در تلاش هستند تا فضای امن را در بقاع متبرکه به وجود آورند ادامه داد: اما به دلیل بعضی غفلت‌ها رخنه‌هایی به وجود آمده و بعضاً امنیت این مکان‌ها به خطر افتاده است.